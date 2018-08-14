Підсумки дня: 14 серпня

Обвал мосту в Італії: всі подробиці

Обвал мосту в Італії стався 14 серпня. близько полудня 14 серпня в місті Генуя. Міст "Моранді" висотою 50 метрів, по якому проходила автомагістраль А10, частково обрушився. Під завалами опинилася велика кількість транспортних засобів. Все, що відомо про катастрофу в Італії, дані про загиблих і постраждалих, фото і відео з місця події - в матеріалі РБК-Україна.

Україна готова помилувати бойовиків з Донбасу в обмін на звільнення політв'язнів

Перший заступник голови Верховної ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко заявила, що Україна готова помилувати кілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі, щоб звільнити українських політв'язнів. Також вона підтвердила готовність України обміняти 36 громадян Росії, засуджених в Україні за злочини проти територіальної цілісності, на що знаходяться на території РФ українських політв'язнів. "Ми чекаємо відповіді РФ на нашу пропозицію: заберіть 36 ваших - віддайте наших! Дайте команду вашим маріонеткам в ОРДЛО забрати кілька десятків злочинців і віддати наших героїв", - повідомила вона Герашенко зазначила, що Україна готова помилувати кілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі в рядах проросійських бандформувань, "щоб витягти з наших ОРДЛО".

Наїзд на пішоходів в Лондоні кваліфікували як теракт

Наїзд на пішоходів біля парламенту Великобританії в Лондоні кваліфікували як теракт. Повідомляється, що водій автомобіля, який врізався в огорожу та наїхав на пішоходів, відвезли в поліцейський відділок на півдні Лондона, де він перебуває під вартою. Розслідування інциденту передано контртеррористическому командуванню поліції Лондона. "Водія затримали за підозрою у скоєнні злочинів, пов'язаних з тероризмом", - уточнили в Скотленд-Ярді. Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в огорожу британського парламенту в'їхав автомобіль. Згідно з повідомленням місцевої поліції, кілька перехожих постраждали, потрапивши під авто.

Російські пенсіонерки записали звернення до американців (відео)

Російські пенсіонерки з "Загонів Путіна" записали ламаною англійською звернення до американського народу, в якому повідомили, що "дуже переживають" за майбутнє США. "Ми дуже переживаємо за ваше майбутнє, адже воно безнадійне і безрадісне. Ми говоримо вам прямо в обличчя, вам необхідно звільнитися від рабства. Ваші лідери ведуть вас прямо в пекло", - заявили пенсіонерки на відео. Також прихильники Путіна похилого віку порадили жителям США на найближчих виборах "позбутися представників Демократичної партії".

Синоптики дали прогноз погоди на вересень

Синоптики повідомили, що вересень в Україні буде дуже теплим і тому можна планувати відпустку і на початку осені. На початку вересня над територією України з'явиться антициклон, який буде впливати на погодні умови. Він принесе невеликі дощі в західних і північних областях країни. В інших областях буде сухо і тепло.