Итоги дня: 13 августа

На трассе Борисполь-Днепр произошло ДТП с пятью авто, есть погибшие

В Киевской области на трассе Борисполь-Днепр произошла авария с участием пяти автомобилей, в результате ДТП погибли три человека. Инцидент произошел накануне около 19:00 на 71 км трассы Борисполь-Днепр вблизи села Хоцки Переяслав-Хмельницкого района. По данным полиции, DACIA Logan при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с DAEWOO Lanos, после чего на своей полосе допустил столкновение с попутным SsangYong. После этого DACIA Logan снова выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще с двумя автомобилями DAEWOO Lanos и ВАЗ 21102.

Ограбление ломбарда в Киеве совершили не украинцы

Скандальное разбойное ограбление ломбарда в Киеве совершили не украинцы. Об этом сообщил временно и. о. начальника полиции Киева Виктор Нечитайло. По словам Нечитайло, нападавшие тщательно готовились к ограблению ломбарда. Такой вывод правоохранители сделали по итогам анализа собранной информации. По данным полиции, преступники между собой говорили на иностранном языке. Также появилось видео, снятое очевидцем инцидента.

Экс-советник Трампа заявила, что записывала разговоры в Белом доме

Бывший советник президента США Омароса Маниголт-Ньюман в воскресенье заявила, что в тайне производила запись разговоров в Белом доме. Среди записанных разговоров присутствует беседа с главой администрации Джоном Келли в ситуационной комнате об ее увольнении. Урывки разговора с Келли она продемонстрировала в эфире канала NBC, в которой она появилась по причине выхода ее книги "Unhingend". В записи можно услышать, как Келли говорит, что она может рассматривать время проведенное в Белом доме, как "год службы стране", после чего говорит об "будущих трудностях", которые связаны с ее "репутацией". В эфире программы Маниголт-Ньюман сказала, что такой комментарий она расценила как угрозу, поэтому решение тайной записи разговоров в Белом доме рассчитала как форму защиты.

"Проблема, которую надо пережить": новые подробности скандала вокруг фильма о Василие Стусе

Украинского поэта и диссидента Василия Стуса считают одним из наиболее ярких представителей движения шестидесятников. На днях разгорелся скандал и бурные дискуссии, когда стало известно о том, что из фильма "Стус" вырезали сцены с олигархом Виктором Медведчуком якобы по требованию самого политика. Сначала продюсер фильма назвал эту информацию "фейком", а позже режиссер Роман Бровко пояснил, что сокращения были вызваны показа самого фильма, и в то же время не вспоминать Медведчука в картине просил сын Василия Стуса Дмитрий. Эта ситуация возмутила соцсети и вызвала возмущение многих блогеров, политиков, актеров и даже премьер-министра. Украинский режиссер и глава Госкино прокомментировали ситуацию вокруг фильма об известном диссиденте.

Одиозная Поклонская вышла замуж

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая принимала участие в аресте Олега Сенцова, вышла замуж. Бракосочетание коллаборантки и ее суженого - Ивана Соловьева - состоялось в минувшие выходные на территории оккупированного полуострова. Как рассказали гости мероприятия, "свадьба была скромная, но со вкусом". На церемонии были коллеги скандальной Поклонской по российской Думе, ее родственники.