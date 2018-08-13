Підсумки дня: 13 серпня

На трасі Бориспіль-Дніпро сталася ДТП з п'ятьма авто, є загиблі

В Київській області на трасі Бориспіль-Дніпро сталася аварія за участю п'яти автомобілів, в результаті ДТП загинули три людини. Повідомляється, що інцидент стався вчора близько 19:00 на 71 км траси Бориспіль-Дніпро поблизу села Хоцьки Переяслав-Хмельницького району. За даними поліції, DACIA Logan при обгоні виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з DAEWOO Lanos, після чого на своїй смузі руху допустив зіткнення з попутним SsangYong. Після цього DACIA Logan знову виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся ще з двома автомобілями DAEWOO Lanos і ВАЗ 21102.

Пограбування ломбарду в Києві скоїли не українці, - поліція

Скандальне розбійне пограбування ломбарду в Києві скоїли не українці. Про це повідомив тимчасово в. о. начальника поліції Києва Віктор Нечитайло. За словами Нечитайла, нападники ретельно готувалися до пограбування ломбарду. Такий висновок правоохоронці зробили за підсумками аналізу зібраної інформації. За даними поліції, злочинці між собою говорили іноземною мовою. Також з'явилося відео, зняте очевидцем інциденту.

Екс-радник Трампа заявила, що записувала розмови в Білому домі

Колишній радник президента США Омароса Маніголт-Ньюман в неділю заявила, що в таємниці робила запис розмов у Білому домі. Серед записаних розмов присутня бесіда з головою адміністрації Джоном Келлі в ситуаційної кімнаті про її звільнення. Уривки розмови з Келлі вона продемонструвала в ефірі каналу NBC, в якій вона з'явилася внаслідок виходу її книги "Unhingend".У записі можна почути, як Келлі каже, що вона може розглядати час проведений в Білому домі, як "рік служби країні", після чого говорить про "майбутні труднощі", які пов'язані з її "репутацією". В ефірі програми Маніголт-Ньюман сказала, що такий коментар вона розцінила як загрозу, тому рішення таємницею записи розмов у Білому домі розрахувала як форму захисту.

"Проблема, яку треба пережити": нові подробиці скандалу навколо фільму про Василя Стуса

Українського поета та дисидента Василя Стуса вважають однією із найбільш яскравих представників руху шістдесятників. Днями розгорівся скандал і бурхливі дискусії, коли стало відомо про те, що із фільму "Стус" вирізали сцени з олігархом Віктором Медведчуком нібито на вимогу самого політика. Спершу продюсер фільму назвав таку інформацію "фейком", а пізніше режисер Роман Бровко пояснив, що скорочення були спричинені хронометражем самого фільму, та в той же час не згадувати Медведчука у картині просив син Василя Стуса Дмитро. Ця ситуація збурила соцмережі і викликала обурення багатьох блогерів, політиків, акторів і навіть прем’єр-міністра. Український режисер та голова Держкіно прокоментували ситуацію щодо фільму про відомого диссидента.

Одіозна Поклонська вийшла заміж

Екс-прокурор Криму Наталія Поклонська, яка брала участь в арешті Олега Сенцова, вийшла заміж. Одруження колаборантки і її судженого - Івана Соловйова - відбулося в минулі вихідні на території окупованого півострова. Як розповіли гості заходу, "весілля було скромним, але зі смаком". На церемонії були присутні колеги скандальної Поклонської по російській Думі, її родичі.