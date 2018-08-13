Экс-советник Трампа заявила, что записывала разговоры в Белом доме

Заявление Омаросы Маниголт-Ньюман вызвало резкую критику со стороны приверженцев президента США

Бывший советник президента США Омароса Маниголт-Ньюман в воскресенье заявила, что в тайне производила запись разговоров в Белом доме. Об этом сообщает Голос Америки.

Среди записанных разговоров присутствует беседа с главой администрации Джоном Келли в ситуационной комнате об ее увольнении.

Урывки разговора с Келли она продемонстрировала в эфире канала NBC, в которой она появилась по причине выхода ее книги "Unhingend".

В записи можно услышать, как Келли говорит, что она может рассматривать время проведенное в Белом доме, как "год службы стране", после чего говорит об "будущих трудностях", которые связаны с ее "репутацией".

В эфире программы Маниголт-Ньюман сказала, что такой комментарий она расценила как угрозу, поэтому решение тайной записи разговоров в Белом доме рассчитала как форму защиты.

В своей книге она утверждает, без каких-либо доказательств, что в то время когда она была участницей реалити-шоу Трампа The Apprentice, существовали записи, где Дональд Трамп произносит слово "негр".

Также она заявила, что сама не прослушивала этих записей, но сказала, что после окончания работы над книгой слышала запись Трампа во время поездки в Лос-Анджелес.

"Я слышала его голос так же ясно, как ваш сейчас", - заявила Маниголт-Ньюман ведущему.

Белый дом пока никак не отреагировал на запись разговора, но при этом произвел попытки дискредитировать книгу.

Например, пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявил, что ее книга "полна лжи", а Дональд Трамп назвал Маниголт-Ньюман "никчемной".

В годовщину акций сторонников идеи превосходства белой рассы в Шарлотсвилле, Маниголт-Ньюман сказала, что президент США использует данную тему для "возбуждения его электоральной базы". Также она добавила, что он не может объеденить страну, та как ставит "себя выше страны каждый день".

Напомним, в США прошли акции националистов и их противников. Манифестация националистов была приурочена годовщине событий в городе Шарлотсвилле, где год назад во время беспорядков погибла женщина, которая критиковала действия полиции.