Ограбление ломбарда в Киеве совершили не украинцы, - полиция

По данным полиции, преступники между собой говорили на иностранном языке

Разбойное ограбление ломбарда в Киеве совершили не украинцы. Об этом сообщил временно и. о. начальника полиции Киева Виктор Нечитайло.

По словам Нечитайло, нападавшие тщательно готовились к ограблению ломбарда. Такой вывод правоохранители сделали по итогам анализа собранной информации.

"Проанализировав всю собранную информацию, можем говорить о том, что они четко спланировали разбой на магазин: они выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место отстоя машины. Даже тот факт, что сожгли автомобиль, который использовали при нападении, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: именно в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, использовали во время разбоя", - отметил Нечитайло и добавил, что при отходе преступники прикрывали лицо от камер наблюдения.

При этом он подчеркнул, что нападавшие - не украинцы. По его словам, между собой они общались на иностранном языке, а к охраннику и продавцу один из них обращался на русском.

"По словам свидетелей, на преступление у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что забрали нападавшие в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена ​​после инвентаризации", - отметил Нечитайло.

За убийство охранника и нападение на ювелирный магазин преступникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что полиция изъяла видео с камер наблюдения с места ограбления ломбарда в Киеве и открыла уголовные производства.

12 августа в Киеве на улице Щербаковского трое неизвестных ограбили ломбард и застрелили охранника, после чего скрылись на темно-синем Peugeot в направлении станции метро "Нивки". Позже полицейские обнаружили сожженный автомобиль, на котором скрылись грабители.