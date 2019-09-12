Итоги дня: 12 сентября
Коллаж РБК-Украина
"Нафтогаз" снизил цену на газ, украинцы оценили работу нового правительства и другие новости
- НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 3,4% цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в сентябре 2019 года
- Комитет Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента предлагает ВР лишил народного депутата Ирину Геращенко возможности участвовать в пяти пленарных заседаниях
- Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в ее квартире в Киеве в четверг, 12 сентября, начались обыски
- Верховная рада Украины отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца
- Владимир Зеленский в неформальной обстановке встретился с освобожденными из российского плена украинскими моряками и членами их семей (фото)
- Украинцы дали оценку работе президента, Рады и правительства. Появились данные опроса Социологической группы "Рейтинг"
- Принц Гарри встретился с украинским пограничником Виктором Шинкаруком, который принимает участие в "Играх непокоренных" 2019 (фото)