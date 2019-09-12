ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Итоги дня: 12 сентября

Новости » Прочее    12.09.2019 - 17:27

Итоги дня: 12 сентябряКоллаж РБК-Украина

"Нафтогаз" снизил цену на газ, украинцы оценили работу нового правительства и другие новости

  • НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 3,4% цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в сентябре 2019 года
  • Комитет Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента предлагает ВР лишил народного депутата Ирину Геращенко возможности участвовать в пяти пленарных заседаниях
  • Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в ее квартире в Киеве в четверг, 12 сентября, начались обыски
  • Верховная рада Украины отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца
  • Владимир Зеленский в неформальной обстановке встретился с освобожденными из российского плена украинскими моряками и членами их семей (фото)
  • Украинцы дали оценку работе президента, Рады и правительства. Появились данные опроса Социологической группы "Рейтинг"
  • Принц Гарри встретился с украинским пограничником Виктором Шинкаруком, который принимает участие в "Играх непокоренных" 2019 (фото)
Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь