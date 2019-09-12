ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Підсумки дня: 12 вересня

Новини » Інше    12.09.2019 - 17:27

Підсумки дня: 12 вересняКолаж РБК-Україна

"Нафтогаз" знизив ціну на газ, українці оцінили роботу нового уряду та інші новини

  • НАК "Нафтогаз України" знизив на 3,4% ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, яка буде діяти у вересні 2019 року
  • Комітет Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту пропонує ВР позбавив народного депутата Ірину Геращенко можливості брати участь у п'яти пленарних засіданнях
  • Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що в її квартирі в Києві в четвер, 12 вересня, почалися обшуки
  • Верховна рада України відклала введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації, так звані "євробляхи", ще на 3 місяці
  • Володимир Зеленський в неформальній обстановці зустрівся з звільненими з російського полону українськими моряками і членами їхніх сімей
  • Українці дали оцінку роботі президента, Ради і уряду. З’яилися дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг"
  • Принц Гаррі зустрівся з українським прикордонником Віктором Шинкаруком, який бере участь в "Іграх нескорених" 2019 (фото)
Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся