Итоги дня: 11 января

В оккупированной Макеевке обрушилась крыша рынка (фото)

Фото (из открытых источников)

В оккупированной Макеевке (Донецкая область) сегодня, 11 января 2019 года, обвалилась крыша на "Красном рынке". Сообщается, что обрушился целый торговый ряд. По информации местных СМИ, крыша рухнула из-за скопившегося на кровле снега.

Нескольких человек госпитализировали. Очевидцы также сообщают, что есть погибшие. Появилось видео обрушения.

В Польше в ДТП погиб украинский журналист

Фото: Роман Кисиль (facebook.com/roman kisil 90)

В Польше в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб украинский журналист Роман Кисиль. Сообщается, что авария произошла утром 10 января в городе Илка Мазовецкого воеводства. Вместе с 37-летним журналистом погибла его 60-летняя мать.

Тяжелые травмы получила жена журналиста. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении больницы в Радоме. В автомобиле был и годовалый ребенок, он сейчас в удовлетворительном состоянии находится на обследовании в больнице.

В Единую церковь перешли 47 приходов УПЦ МП

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Единую поместную православную церковь Украины по состоянию на 11 января перешли уже 47 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карт Google.

Отметим, что больше всего приходов УПЦ МП перешли в Винницкой области. Так, по данным карт Google, 16 приходских храмов и один кафедральный собор. В Хмельницкой области перешли 8 храмов, во Львовской области - 5, в Черкасской области - 5, Волынской области - 3, Черновицкой области - 3, Тернопольской - 1, Ровненской - 1, Днепропетровской -1.

В Киеве в ПЦУ перешли: Спасо-Преображенский собор и храм Покрова Пресвятой Богородицы при Главном военном клиническом госпитале. По данным на 2002 год в Украине насчитывается 2781 приход УПЦ МП.

Пенсионная реформа: какой стаж необходим для оформления пенсии в 2019 году

Фото: Пенсионеры (УНИАН)

В Украине почти два года назад вступила в силу пенсионная реформа. В соответствии с программой, ежегодно меняются правила оформления пенсий, а также меняется пенсионній возраст и необходимый стаж.

До 1 января 2018 года на пенсию по возрасту могли рассчитывать украинцы, которые достигли 60 лет, а их страховой стаж был не менее 25 лет. До 2028 года будет постепенно повышаться сумма общего трудового стажа и на нее смогут рассчитывать те, у кого он составит не менее 35 лет. В 2019 году на пенсию смогут выйти те украинцы, которые достигли 60 лет и у которых есть в трудовой книге запись о 26 годах страхового стажа.

А вот те, у кого стаж на данный момент от 16 до 25 лет, то уйти на законный отдых они смогут только по достижению 63 лет. Те, у кого общий трудовой стаж менее 16 лет, смогут выйти на пенсию только в 65 лет. Однако в этом пункте есть один нюанс. Он не касается тех женщин, которые родились до 1 апреля 1961 года. Для них существует собственный календарь для выхода на пенсию, в зависимости от даты рождения.

Новые "правила секса" для украинцев: ответы на острые вопросы

Фото: Согласие на секс (коллаж РБК-Украина)

Изнасилование и сексуальное насилие с 11 января в Украине будут трактовать по-новому

Секс без добровольного согласия признают изнасилованием законы более десяти европейских стран. Сейчас к этим изменениям присоединяется и Украина: 11 января 2019 года в Украине начнут действовать изменения в Уголовный кодекс Украины относительно изнасилования и сексуального насилия.

Некоторые юристы уже назвали изменения революционными, потому что впервые полностью меняется идентификация действий, которые признаются противоправными. Что именно изменится после внесения изменений в Криминальный Кодекс и как это повлияет на жизнь украинцев – по просьбе Styler объясняет помощник главы Нацполиции Андрей Ткачев.