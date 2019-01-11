Підсумки дня: 11 січня

В окупованій Макіївці обвалився дах ринку (фото)

Фото (з відкритих джерел)

В окупованій Макіївці (Донецька область) сьогодні, 11 січня 2019 року, обвалився дах на "Червоному ринку". Повідомляється, що обрушився цілий торгівельний ряд. За інформацією місцевих ЗМІ, дах обвалися через велике скупчення снігу.

Декількох людей госпіталізовано. Очевидці також повідомляють, що є загиблі. З’явилося відео обвалення.

У Польщі в ДТП загинув український журналіст

Фото: Роман Кісіль (facebook.com/roman kisil 90)

У Польщі у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинув український журналіст Роман Кісіль. Повідомляється, що аварія сталася вранці 10 січня в місті Ілка Мазовецького воєводства. Разом із 37-річним журналістом загинула його 60-річна мати.

Важкі травми отримала дружина журналіста. Зараз жінка перебуває у реанімаційному відділенні лікарні у Радомі. В автомобілі була й однорічна дитина, вона зараз у задовільному стані перебуває на обстеженні в лікарні.

В Єдину церкву перейшли 47 парафій УПЦ МП

Ілюстративне фото (УНІАН)

До Єдиної помісної православної церкви України станом на 11 січня перейшли вже 47 парафій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карт Google.

Зазначимо, що найбільше парафій УПЦ МП перейшли у Вінницькій області. Так, за даними карт Google, 16 парафіяльних храмів і один кафедральний собор. У Хмельницькій області перейшли 8 храмів, у Львівській області - 5, у Черкаській області - 5, Волинській області - 3, Чернівецькій області - 3, Тернопільській - 1, Рівненській - 1, Дніпропетровській -1.

У Києві до ПЦУ перейшли: Спасо-Преображенський собор та храм Покрови Пресвятої Богородиці при Головному військовому клінічному госпіталі. За даними на 2002 рік в Україні налічується 2781 парафія УПЦ МП.

Пенсійна реформа: який стаж необхідний для оформлення пенсії в 2019 році

Фото: Пенсіонери (УНІАН)

В Україні майже два роки тому вступила в силу пенсійна реформа. У відповідності з програмою, щороку змінюються правила оформлення пенсій, а також змінюється вік і необхідний стаж.

До 1 січня 2018 року на пенсію за віком могли розраховувати українці, які досягли 60 років, а їх страховий стаж був не менше 25 років. До 2028 року буде поступово підвищуватися сума загального трудового стажу та на неї зможуть розраховувати ті, у кого він складе не менше 35 років. В 2019 році на пенсію зможуть вийти ті українці, які досягли 60 років і у яких є в трудовій книжці запис про 26 років страхового стажу.

А ось ті, у кого стаж на даний момент від 16 до 25 років, то піти на законний відпочинок вони зможуть тільки після досягнення 63 років. Ті, у кого загальний трудовий стаж менше 16 років, зможуть вийти на пенсію лише у 65 років. Однак у цьому пункті є один нюанс. Він не стосується тих жінок, які народилися до 1 квітня 1961 року. Для них існує власний календар для виходу на пенсію, в залежності від дати народження.

Нові "правила сексу" для українців: відповіді на гострі питання

Фото: Згода на секс (колаж РБК-Україна)

Зґвалтування і сексуальне насильство з 11 січня в Україні будуть трактувати по-новому. Секс без добровільної згоди визнають зґвалтуванням закони понад десяти європейських країн. Зараз до цих змін долучається і Україна: 11 січня 2019 року в Україні почнуть діяти зміни до Кримінального кодексуУкраїни щодо зґвалтування та сексуального насильства. Деякі юристи вже назвали зміни революційними, бо вперше повністю змінюється ідентифікація дій, які визнаються протиправними.

Що саме зміниться після внесення змін і як це вплине на життя українців – на прохання Styler пояснює помічник Голови Нацполіції Андрій Ткачов.