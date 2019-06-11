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11.06.2019 - 21:10
Итоги дня: 11 июня
Конституционный суд Украины
перешел в закрытую часть
рассмотрения указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет решил созвать "поместный собор" Киевского патриархата
для непризнания томоса
Юношеская сборная Украины U-20
впервые в истории стала финалистом чемпионата мира
Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня
уволил 15 глав областных государственных администраций
В Украину
зашел крупнейший автобусный лоукостер Европы
. Билеты от 5 евро уже в продаже.
Президент Молдовы Игорь Додон
аннулировал указ премьер-министра
Павла Филипа о роспуске парламента
Владимир Зеленский
внес в Верховную раду представление
на генпрокурора Юрия Луценко
Погода в Украине сегодня, 11 июня, ухудшится,
объявлено штормовое предупреждение
. До конца суток в ряде областей ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)
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Рада отказалась рассматривать закон Зеленского о незаконном обогащении
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Кабмин одобрил стратегию управления госдолгом до 2022 года
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