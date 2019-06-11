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В Украину зашел крупнейший автобусный лоукостер Европы

Новости » Экономика    11.06.2019 - 13:24
В Украину зашел крупнейший автобусный лоукостер Европы
Фото: Flixbus (flixbus.com.ua)

Билеты от 5 евро уже в продаже

В Украине начала работать немецкая транспортная компания Flixbus. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Как отметил министр, Украина - первая страна за пределами ЕС, после США, где компания начала работу.

"Самый большой и самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus в Украине. Билеты от 5 евро уже есть он-лайн", - написал Омелян.

В Украину зашел крупнейший автобусный лоукостер Европы

Flixbus - немецкая транспортная компания, осуществляющая дальние пассажирские автобусные перевозки по всей Европе и США.

Как сообщало РБК-Украина, немецкий автобусный перевозчик Flixbus в июле 2017 года заявил о запуске рейсов из четырех городов Украины по европейским направлениям. Тогда Flixbus планировал ездить в Европу из Львова, Житомира, Ровно и Киева.

Напомним, крупнейший лоукостер Европы, авиакомпания Ryanair, начал работать в Украине в 2018 году. 3 сентября 2018 года из Украины вылетел первый рейс Ryanair. Запуск рейса состоялся в международном аэропорту "Борисполь" по маршруту Киев-Борисполь - Берлин-Шенефельд.

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