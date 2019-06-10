Итоги дня: 10 июня

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10.06.2019 - 18:50
Новина українською
Президент Украины Владимир Зеленский
инициировал увольнение
всех глав областных государственных администраций
Информация о массовой гибели флоры и фауны в реке Рось в связи с утечкой химических веществ
не соответствуют действительности
, заявил заместитель директора департамента организации мероприятий гражданской обороны ГСЧС Олександр Лещенко
Четыре украинских политика пользуются самой большой поддержкой
граждан в качестве кандидатов на пост премьер-министра после парламентских выборов
Позиции Украины и России относительно юрисдикции Гаагского суда по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе
опубликованы
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В Украине
начали начислять пеню за долги
по оплате за жилищно-коммунальные услуги, которые образовались с 1 мая
Пресс-секретарь Владимира Зеленского, 32-летняя журналистка Юлия Мендель
ответила на ряд слухов о себе
, связях ее семьи с Игорем Коломойским, а также о том, кто ее "назначил"
Курс гривны к доллару может стабилизироваться
на уровне 26,50 грн/доллар до августа при отсутствии чрезмерной политической активности в информационном пространстве
Проливные ливни вызвали катастрофическое наводнение в Анкаре. Как видно на фото и видео, сделанных очевидцами, всего за несколько часов водой оказались залиты
подземные переходы, тоннели, офисы и станции метро (фото и видео)
Перед выборами в Раду 2019 украинские звезды шоу-бизнеса массово заявляют о своем походе в политику.
Сергей Притула и Ольга Полякова сделали новые заявления
Погода в Украине:
11 июня и до конца недели будет царить жара
. Синоптики прогнозируют, что жара ослабеет лишь 16-17 июня
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