Итоги дня: 10 июля

В Таиланде из пещеры эвакуированы все дети и тренер

В Таиланде сегодня, 10 июля, все 12 подростков - участников детской футбольный команды и их тренер, эвакуированы спасателями из затопленной пещеры. Про завершение спасательной операции сообщили очевидцы. Все подростки были спасены на третий день с начала операции. Ранее специалисты заявляли, что 10 июля - последний день, когда критически важно эвакуировать детей, ведь в стране ожидаются дожди, которые могут полностью затопить пещеру. Теперь спасенным детям придется провести как минимум неделю на карантине в больнице, так как анализы крови показали признаки инфекции.

ФФУ компенсирует Вукоевичу штраф, наложенный ФИФА

Федерация футбола Украины (ФФУ) решила компенсировать хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него ФИФА за видео со словами "Слава Украине". Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко. "Уверен, что это (штраф от ФИФА, - ред.) недоразумение, которое можно исправить, и если Огнен будет обжаловать такое решение ФИФА, то Федерация футбола Украины предоставит ему в этом юридическую и общую поддержку. Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную аргументацию и разъяснение относительно значения приветствия "Слава Украине!" - сообщил Павелко. Также сообщается, что украинцы собирают деньги для оплаты штрафа, который назначили члену тренерского штаба сборной Хорватии.

Под Киевом возле ресторана неизвестный стрелял в мужчину

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района на улице Заречной, 68, возле ресторана "Козацкая рада" в результате стрельбы был ранен мужчина. Он получил четыре огнестрельных ранения. Сообщается, что стрелял неизвестный кавказской внешности. Также отмечается, что у пострадавшего отобрали деньги и скрылись на автомобиле Audi. В Киевской области введен план "Перехват" для розыска и задержания преступников.

На станции Киевского метрополитена "коп" избил пассажира (видео)

В Киеве на станции метро полицейский и сотрудник КП "Киевский метрополитен" задержали пассажира, после чего "коп" начал его избивать и применял дубинку. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Типичный Киев" в соцсети Facebook. Судя по видео, инцидент произошел на станции "Контрактовая площадь".

В Киеве попрощались с Левком Лукьяненко (фоторепортаж)

В Киеве 10 июля попрощались с известным украинским диссидентом, политиком, автором акта "О Независимости Украины", писателем и общественным деятелем Левком Лукьяненко, который скончался 7 июля на 90 году жизни. Проститься с диссидентом пришли сотни украинцев, а также высокопоставленные лица. Отдать последнюю дань Лукьяненко пришли глава Верховной Рады Андрей Парубий, первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко, глава СНБО Александр Турчинов, глава Минобороны Степан Полторак и многие другие.