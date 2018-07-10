ФФУ компенсирует Вукоевичу штраф, наложенный ФИФА

Федерация готова рассмотреть варианты сотрудничества с Вукоевичем

Федерация футбола Украины (ФФУ) решила компенсировать хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него ФИФА за видео со словами "Слава Украине". Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.

"Уверен, что это (штраф от ФИФА, - ред.) недоразумение, которое можно исправить, и если Огнен будет обжаловать такое решение ФИФА, то Федерация футбола Украины предоставит ему в этом юридическую и общую поддержку. Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную аргументацию и разъяснение относительно значения приветствия "Слава Украине!" - сообщил Павелко.

Президент ФФУ поблагодарил Вукоевича за демонстрацию уважения к Украине.

"Если же санкция ФИФА останется в силе, то, посоветовавшись с другими представителями руководства ФФУ, мы решили за счет собственных средств компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, которую ему придется оплатить. Кроме того, мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества ФФУ с таким высококлассным специалистом, как Огнен", - отметил Павелко.

По его словам, ФФУ ценит людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к ней.

Напомним, ФИФА оштрафовала Вукоевича за видео в поддержку Украины.