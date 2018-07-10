Підсумки дня: 10 липня

У Таїланді з печери евакуйовані всі діти і тренер

В Таїланді сьогодні, 10 липня, всі 12 підлітків - учасників дитячої футбольної команди і їх тренер, евакуйовані рятувальниками з затопленої печери. Про завершення рятувальної операції повідомили очевидці. Всі підлітки були врятовані на третій день з початку операції. Раніше фахівці заявляли, що 10 липня - останній день, коли критично важливо евакуювати дітей, адже в країні очікуються дощі, які можуть повністю затопити печеру. Тепер врятованим дітям доведеться провести як мінімум тиждень на карантині в лікарні, так як аналізи крові показали ознаки інфекції.

ФФУ компенсує Вукоєвичу штраф, накладений ФІФА

Федерація футболу України (ФФУ) вирішила компенсувати хорватському футболісту Огнєну Вукоєвичу штраф, накладений на нього ФІФА за відео зі словами "Слава Україні". Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко. "Упевнений, що це (штраф від ФІФА, - ред.) непорозуміння, яке можна виправити, і якщо Огнен буде оскаржувати таке рішення ФІФА, то Федерація футболу України надасть йому в цьому юридичну і загальну підтримку. Крім того, ми готові надати додаткову аргументацію та роз'яснення щодо значення вітання "Слава Україні!" - повідомив Павелко. Також повідомляється, що українці збирають гроші для оплати штрафу, який призначили члену тренерського штабу збірної Хорватії.

Під Києвом біля ресторану невідомий стріляв в чоловіка

У селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району на вулиці Зарічній, 68, біля ресторану "Козацька рада" внаслідок стрілянини було поранено чоловіка. Стріляв невідомий кавказької зовнішності.Повідомляється, що у потерпілого відібрали гроші та втекли на автомобілі Audi. У Київській області введено план "Перехоплення" для розшуку та затримання злочинців.

На станції Київського метрополітену "коп" побив пасажира (відео)

У Києві на станції метро поліцейський і співробітник КП "Київський метрополітен" затримали пасажира, після чого "коп" почав його бити і застосовував кийок. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Типовий Київ" в соцмережі Facebook. Судячи з відео, інцидент стався на станції "Контрактова площа".

У Києві попрощалися з Левком Лук'яненко (фоторепортаж)

У Києві 10 липня попрощалися з відомим українським дисидентом, політиком, автором акту "Про Незалежність України", письменником і громадським діячем Левком Лук'яненком, який помер 7 липня на 90 році життя. Попрощатися з дисидентом прийшли сотні українців, а також високопоставлені особи. Віддати останню данину Лук'яненко прийшли голова Верховної Ради Андрій Парубій, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, голова РНБО Олександр Турчинов та голова Міноборони Степан Полторак та багато інших.