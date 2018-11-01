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В Киеве началось тестирование работы е-билета с 1 ноября

Новости » Инфраструктура    01.11.2018 - 13:00
Иллюстративное фото (facebook.com Kyivpastrans)
Иллюстративное фото (facebook.com Kyivpastrans)

Е-билет будет действовать на все виды общественного транспорта

В Киеве началось тестирование работы электронного билета с четверга, 1 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт коммунального предприятия "Киевпастранс".

"С сегодняшнего дня в столице начинается тестирование работы электронного билета. Он будет действовать на все виды общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко анонсировал, что тестирование работы электронного билета в Киеве начнется с первого ноября. По словам главы Киева, на сегодня уже установили около 1200 валидаторов, то есть специальных считывающих устройств, в наземном общественном транспорте и модернизировали часть турникетов в метро.

Кличко подчеркивал, что введение электронного билета поможет решить проблему компенсаций за льготный проезд. "Это поможет нам оптимизировать маршруты. А также решить проблему компенсаций за льготный проезд. И чуть ли не самое главное: электронный билет - это контроль за оборотом средств на транспорте. Вывод больших сумм наличности из "тени", - пояснил он.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае 2013 года столичные власти анонсировали, что в Киеве электронный билет на общественный транспорт полностью будет введен в I квартале 2014 года.

Однако лишь в мае прошлого года в Украине вступил в силу закон об электронных билетах в общественном транспорте.

В августе о полной готовности к внедрению е-билета заявили в Киевском метрополитене, а в сентябре 2017 года коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на внедрение системы электронного билета в общественном транспорте Киева по 460 млн гривен.

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