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Итоги дня: 1 апреля

Новости » Прочее    01.04.2019 - 18:31

Итоги дня: 1 апреля

• Результаты выборов 2019 по состоянию на 18:26 показывают значительный отрыв Владимира Зеленского от второго места. По результатам подсчета 90% протоколов, Зеленский набирает 30.26% голосов. Далее идут Петр Порошенко с результатом 15.99% голосов, Юлия Тимошенко - 13.35% 

• Первый тур выборов 2019 был конкурентным, и граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявил специальный координатор ОБСЕ

• Курс доллара на межбанке в продаже 1 апреля 2019 года снизился на 30 копеек до 27,03 грн/доллар, курс в покупке до 26,98 грн/доллар. Курс евро в продаже  снизился на 30 копеек до 30,37 грн/евро

• Тариф на газ с 1 апреля 2019 года будет снижен для бытовых потребителей на 2%

• В производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту ДТП 18 октября 2017 на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в Харькове

• С 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета об участках дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября

• Как выглядел лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский в начале 2000-х - смотрите в  подборке Styler (фото)

• В Киеве 1 апреля произошло курьезное дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом Volkswagen. Транспортное средство провалилась под асфальт (видео)

• Выходных в апреле 2019 года будет много, так как в этом месяце Украина будет праздновать Пасху, которая также совпадает с майскими праздниками 

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