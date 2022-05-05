Путин может отправить войска с парада прямо на фронт, но есть и менее болезненный вариант, - эксперт

Во-первых, это еще больше усилит конфронтацию с Западом. Хотя, с другой стороны, для самого Путина сейчас внутри страны этот шаг крайне необходим. Потому что военное положение, которое последует после оглашения войны, позволит перевести экономику на военные рельсы. В РФ уже сейчас ощущают проблемы с техникой и боеприпасами. Все это им придется восстанавливать, а это проще делать, если заводы будут работать в три смены.

Во-вторых, есть внутренний фактор. В условиях военного времени нельзя собирать массовые мероприятия. Сейчас гибнут военнослужащие российской армии из дальних регионов, из глубинок. Они вынуждены восполнять потери и проводить ротации. И рано или поздно их нужно будет укомплектовать выходцами из центральной части РФ, особенно – из Москвы и Санкт-Петербурга. Это для Путин может сыграть важную роль, поскольку в РФ есть расслоение общества. Но не по классовому признаку, а по территориальному – МКАД и за МКАД.

То есть россияне, проживающие в этих двух мегаполисах – Питер и Москва (условный МКАД, – ред.) – более мобильные, они более вовлечены в информационное пространство. И у них, несмотря на огромное количество контролирующих и силовых органов, все еще остается возможность для сопротивления кремлевскому режиму. Поэтому, как мне кажется, Путин не сильно хочет массовой мобилизации, поскольку тогда придется призывать всех. А самый большой мобилизационный потенциал как раз находится в этих двух мегаполисах.

Думаю, эти два фактора Путин будет тщательно взвешивать прежде чем объявить войну и мобилизацию. В то же время у военных есть такое понятие как скрытая мобилизация. Тогда можно без объявления общей мобилизации призвать людей с военным опытом, оперативный резерв, офицеров запаса с тем, чтобы они проходили переподготовку, дать им автоматы и отправить в Украину. Это можно сделать без медийного освещения, и для Путина это, пожалуй, будет менее болезненный вариант.

Возможен еще один вариант, учитывая, что для кремлевской верхушки важен символизм: Путин отправит те войска, которые будут участвовать в параде, прямо на фронт, как Сталин в 1941 году.

Что касается версии о проведении "спецоперации" в Молдове, то подготовка к войне требует времени. Подготовка к нападению на Украину продолжалась несколько месяцев. Пока на границах с Молдовой не наблюдается никакой подготовки. А во-вторых, нет сил и средств, чтобы сейчас начать полноценную войну. Тот контингент, который сейчас находится в непризнанном Приднестровье – эта два несчастных российских батальона, укомплектованные местными жителями. Это явно не то, с чем начинают войну.

Так что варианты развития событий могут быть разными. Многие ожидают 9 мая как некий переломный день в войне. Но мало кто допускает, что Путин ничего важного не станет объявлять на 9 мая и ничего значимого не произойдет. А такое вполне может быть – Россия ограничится стандартным парадом, который мы видели и раньше. Хвастаться Путину явно нечем.

Михаил Жирохов для РБК-Украина

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