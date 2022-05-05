Путін може відправити війська з параду прямо на фронт, але є і менш болючий варіант, - експерт

По-перше, це ще більше посилить конфронтацію із Заходом. Хоча, з іншого боку, для самого Путіна зараз всередині країни цей крок вкрай необхідний. Тому що воєнний стан, який послідує після оголошення війни, дозволить перевести економіку на військові рейки. У РФ вже зараз відчувають проблеми з технікою і боєприпасами. Все це їм доведеться відновлювати, а це простіше робити, якщо заводи будуть працювати в три зміни.

По-друге, є внутрішній фактор. В умовах воєнного часу не можна збирати масові заходи. Зараз гинуть військовослужбовці Російської Армії з далеких регіонів, з глибинок. Вони змушені заповнювати втрати і проводити ротації. І рано чи пізно їх потрібно буде укомплектувати вихідцями з центральної частини РФ, особливо-з Москви і Санкт-Петербурга. Це для Путін може зіграти важливу роль, оскільки в РФ є розшарування суспільства. Але не за класовою ознакою, а за територіальною – МКАД і за МКАД.

Тобто росіяни, які проживають в цих двох мегаполісах - Пітер і Москва (умовний МКАД, – ред.) – більш мобільні, вони більш залучені в інформаційний простір. І у них, незважаючи на величезну кількість контролюючих і силових органів, все ще залишається можливість для опору кремлівському режиму. Тому, як мені здається, Путін не сильно хоче масової мобілізації, оскільки тоді доведеться закликати всіх. А найбільший мобілізаційний потенціал якраз знаходиться в цих двох мегаполісах.

Думаю, ці два фактори Путін буде ретельно зважувати перш ніж оголосити війну і мобілізацію. У той же час у військових є таке поняття як прихована мобілізація. Тоді можна без оголошення загальної мобілізації закликати людей з військовим досвідом, оперативний резерв, офіцерів запасу з тим, щоб вони проходили перепідготовку, дати їм автомати і відправити в Україну. Це можна зробити без медійного освітлення, і для Путіна це, мабуть, буде менш болючий варіант.

Можливий ще один варіант, враховуючи, що для кремлівської верхівки важливий символізм: Путін відправить ті війська, які братимуть участь у параді, прямо на фронт, як Сталін в 1941 році.

Що стосується версії про проведення "спецоперації" в Молдові, то підготовка до війни вимагає часу. Підготовка до нападу на Україну тривала кілька місяців. Поки на кордонах з Молдовою не спостерігається ніякої підготовки. А по-друге, немає сил і засобів, щоб зараз почати повноцінну війну. Той контингент, який зараз знаходиться в невизнаному Придністров'ї -ице два нещасних російських батальйони, укомплектовані місцевими жителями. Це явно не те, з чим починають війну.

Так що варіанти розвитку подій можуть бути різними. Багато хто очікує 9 травня як якийсь переломний день у війні. Але мало хто допускає, що Путін нічого важливого не стане оголошувати на 9 травня і нічого значущого не відбудеться. А таке цілком може бути – Росія обмежиться стандартним парадом, який ми бачили і раніше. Хвалитися Путіну явно нічим.

Михайло Жирохов для РБК-Україна

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