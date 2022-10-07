Вступит ли Лукашенко в войну в Украине и с какой целью: мнение эксперта

Белоруссия продолжает усиливать оборонные возможности собственной армии на границе с Украиной. Однако Лукашенко, как и раньше, вероятно будет продолжать уклоняться от непосредственного участия в войне.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Ситуация на границе

Общая граница Украины и Беларуси составляет около 1100 километров. С той стороны активно устраивают инженерно-фортификационные сооружения, отрабатывают разного рода маневры, направленные на усиление оборонных возможностей собственной армии.

Что собой представляет белорусская армия? Это фактически шесть бригад - это бригады спецназа и мотострелковые бригады, которые способны действовать. Последние три недели они постоянно находятся на полигонах.

Как отмечал "Белорусский гаюн", за последние 23 недели учений армия стала способна держать оборону. Однако из-за отсутствия реального опыта ведения боевых действий она не пригодна для проведения наступательных операций.

Области, граничащие с Беларусью, а именно Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская также имеют мощную сеть инженерно-фортификационных сооружений, на которой находится определенный состав ВСУ.

Участие Лукашенко в войне против Украины

С какой целью Путин может принуждать Лукашенко вступить в войну:

чтобы перерезать логистические маршруты поставок вооружения. Россия может планировать наступление через Коваль - Луцк в сторону Львова;

чтобы попытаться захватить Киев.

Что касается наступления на столицу, то у Беларуси нет такой сети, чтобы попытаться выполнить задачи по оккупации Киева.

Скорее всего, крупнейший специалист по "петлянию" на просторах СНГ Александр Лукашенко и дальше будет продолжать уклоняться от непосредственного участия в войне. В то же время он готов и дальше предоставлять территорию, воздушное пространство и железнодорожную инфраструктуру Беларуси. Была уже информация о том, что на железнодорожных путях страны проводятся определенные мероприятия по подготовке инфраструктуры для военных эшелонов.

Также возможно, что после завершения этих действий Россия будет пытаться перебросить часть своей живой силы на территорию Беларуси, чтобы атаковать Украину с севера. Для создания угрозы Москва может направить туда 20 тысяч мобилизованных. Несмотря на все, если это действительно превратится в реальное наступление, то сомнительно, что Путин получит ожидаемый результат, поскольку российская армия начала октября несопоставима с армией конца февраля 2022 года. Между тем, наши воины стали еще более подготовлены.

Полигосударственная война

В то же время, есть еще другой момент. Как только Беларусь вступает и в войну, это перестает быть так называемой "специальной военной операцией" в российской трактовке, а становится полигосударственной войной - фактически Третьей мировой войной. Как на это отреагируют страны Балтии, Польша, имея на границах самую большую по масштабам войну со времен Второй мировой? Как вариант они будут вынуждены вмешаться.