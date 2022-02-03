На заметку Укравтодору: как сделать ямочный ремонт в 8 раз быстрее

В Англии изобрели новый метод ямочного ремонта дорог. С помощью машины JCB PotholePro работу, которая сейчас занимает три года, можно выполнить всего за четыре месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoCar.

Впервые машину PotholePro (pothole, англ. – выбоина) опробовали при ямочном ремонте дорог в городе Сток-он-Трент и это дало многообещающие результаты.

По данным городского совета 10 000 квадратных метров дороги было отремонтировано за 130 дней. На выполнение этой работы традиционными методами ушло бы 1040 дней, то есть в 8 раз больше. Теперь власти других населенных пунктов по всей Великобритании также собираются приобрести JCB PotholePro.

"Мы впечатлены успехом PotholePro и скорости, с которой машина обслуживает дорожную сеть города. Выполнить трехлетнюю работу всего за четыре месяца — это поразительно и говорит о многом в пользу этого решения по сравнению с традиционными методами", - заявил Дэниел Джеллиман, член кабинета министров по инфраструктуре.

А глава компании-производителя JCB лорд Бэмфорд добавил: "Выбоины действительно являются проблемой для нашей страны, и машина PotholePro предлагает быстрое ее решение. Если для Великобритании выбоины являются бедствием, то что тогда говорить об Украине?

Машина для ремонта дорог JCB PotholePro была представлена в начале 2021 года. Ряд инновационных инструментов, в том числе резак, подметальный ковш и гидравлический инструмент для обрезки, позволяют машине вырезать дефекты дорожного покрытия, обрезать края выбоин и очищать отверстия гораздо быстрее, чем это делается традиционными методами.

Напомним, что первая концессионная автомагистраль в Украине соединит города Краковец и Ровно, пройдя через Львов и Броды. Стоимость проезда составит около 8 евроцентов за километр (2,5 грн).