На замітку Укравтодору: як зробити ямковий ремонт у 8 разів швидше

В Англії винайшли новий метод ямкового ремонту доріг. За допомогою машини JCB PotholePro роботу, яка зараз займає три роки, можна виконати всього за чотири місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoCar.

Вперше машину PotholePro (pothole, англ. - вибоїна) випробували при ямковому ремонті доріг у місті Сток-он-Трент і це дало багатообіцяючі результати.

За даними міської ради 10 000 квадратних метрів дороги було відремонтовано за 130 днів. На виконання цієї роботи традиційними методами пішло б 1040 днів, тобто в 8 разів більше. Тепер влада інших населених пунктів по всій Великобританії також збирається придбати JCB PotholePro.

"Ми вражені успіхом PotholePro і швидкості, з якою машина обслуговує дорожню мережу міста. Виконати трирічну роботу всього за чотири місяці - це разюче і говорить багато про що на користь цього рішення в порівнянні з традиційними методами", - заявив Деніел Джелліман, член Кабінету міністрів з інфраструктури.

А глава компанії-виробника JCB лорд Бемфорд додав: "вибоїни дійсно є проблемою для нашої країни, і машина PotholePro пропонує швидке її рішення. Якщо вже для Великобританії вибоїни є лихом, то що тоді говорити про Україну?

Машина для ремонту доріг JCB PotholePro була представлена на початку 2021 року. Ряд інноваційних інструментів, в тому числі різак, підмітальний ківш і гідравлічний інструмент для обрізки, дозволяють машині вирізати дефекти дорожнього покриття, обрізати краю вибоїн і очищати отвори набагато швидше, ніж це робиться традиційними методами.

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