Volvo превратит стекла своих автомобилей в голографические экраны

Компания Volvo объявила, что ее венчурное подразделение Volvo Cars Tech Fund инвестирует в стартап в области оптики и обработки изображений Spectralics. Молодая компания занимается созданием нового типа тонкой оптической пленки, которая позволяет проецировать на стекло любое изображение.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Одна из основных разработок Spectralics - многослойный тонкий сумматор (MLTC), который представляет собой новый тип тонкой оптической пленки, применимый к прозрачным поверхностям любых форм и размеров. Эта технология, интегрированная в лобовое стекло или окна автомобиля, может использоваться для наложения изображений на стекло.

Тем самым всю площадь лобового стекла можно превратить в проекционный дисплей. Это открывает новые возможности для технологии дополненной реальности. Использование новой технологии в машинах даст водителям ощущение расстояния, когда виртуальные объекты накладываются на дорогу.

Помимо этого, Volvo также предлагает использовать эту технологию для виртуального увеличения площади остекления, покрывая изображением передние стойки, область с радарами на лобовом стекле и пр.

Spectralics - израильская компания, работа которой в основном сосредоточена в аэрокосмической отрасли. Компания впервые привлекла внимание Volvo в рамках программы MobilityXLab в Гетеборге, Швеция.

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