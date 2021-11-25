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Volvo превратит стекла своих автомобилей в голографические экраны

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Четверг 25 ноября 2021 12:58
Volvo превратит стекла своих автомобилей в голографические экраны Фото: концепт проекции на лобовое стекло Volvo (media.volvocars.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Volvo объявила, что ее венчурное подразделение Volvo Cars Tech Fund инвестирует в стартап в области оптики и обработки изображений Spectralics. Молодая компания занимается созданием нового типа тонкой оптической пленки, которая позволяет проецировать на стекло любое изображение.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Одна из основных разработок Spectralics - многослойный тонкий сумматор (MLTC), который представляет собой новый тип тонкой оптической пленки, применимый к прозрачным поверхностям любых форм и размеров. Эта технология, интегрированная в лобовое стекло или окна автомобиля, может использоваться для наложения изображений на стекло.

Тем самым всю площадь лобового стекла можно превратить в проекционный дисплей. Это открывает новые возможности для технологии дополненной реальности. Использование новой технологии в машинах даст водителям ощущение расстояния, когда виртуальные объекты накладываются на дорогу.

Volvo превратит стекла своих автомобилей в голографические экраныПомимо этого, Volvo также предлагает использовать эту технологию для виртуального увеличения площади остекления, покрывая изображением передние стойки, область с радарами на лобовом стекле и пр.

Spectralics - израильская компания, работа которой в основном сосредоточена в аэрокосмической отрасли. Компания впервые привлекла внимание Volvo в рамках программы MobilityXLab в Гетеборге, Швеция.

Напомним, что новый Range Rover стартовал в Украине. Пятая генерация легендарной модели была представлена 24 ноября.

Ранее стало известно, что на маркетплейсе Alibaba продают дешевые электрические пикапы. При покупке более 10 машин скидка составит 200 долларов на каждый экземпляр.

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