Volvo перетворить вікна своїх автомобілів на голографічні екрани

Компанія Volvo оголосила, що її венчурний підрозділ Volvo Cars Tech Fund інвестує в стартап в області оптики та обробки зображень Spectralics. Ця молода компанія займається створенням нового типу тонкої оптичної плівки, яка дозволяє проектувати на скло будь-яке зображення.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Одна з основних розробок Spectralics - багатошаровий тонкий суматор (MLTC), який являє собою новий тип тонкої оптичної плівки, застосовний до прозорих поверхонь будь-яких форм і розмірів. Ця технологія, інтегрована в лобове скло або вікна автомобіля, може бути використана для накладання зображень на скло.

Тим самим усю площу лобового скла можна перетворити на проекційний дисплей. Це відкриває нові можливості для технології доповненої реальності. Використання нової технології в машинах дасть водіям відчуття відстані, коли віртуальні об'єкти накладаються на дорогу.

Крім цього, Volvo також пропонує використовувати цю технологію для віртуального збільшення площі скління, покриваючи зображенням передні стійки, область з радарами на лобовому склі та ін.

Spectralics - ізраїльська компанія, робота якої в основному зосереджена в аерокосмічній галузі. Компанія вперше привернула увагу Volvo в рамках програми MobilityXLab в Гетеборзі, Швеція.

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