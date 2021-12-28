Volvo обещает: новый электромобиль Polestar 5 опередит самую мощную Tesla Model S Plaid

Флагманский электрокар бренда Polestar построен на новой 800-вольтовой архитектуре совместной разработки Volvo и Lotus. Кроме того, также своими силами создан и супермотор, значительно превосходящий конкурентов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на GreenCarReports.

Всего несколько лет назад Polestar в его нынешнем виде не существовал. Теперь же компания планирует перейти от нулевых продаж в 2018 году до тиража в 290 000 выпущенных электрокаров уже к 2025 году.

По словам американского отделения суббренда Volvo Грегора Хембро, целью автопроизводителя является экспоненциальный рост предложения новых моделей. Так, внедорожник Polestar 3 станет конкурентом Porsche Cayenne, Polestar 4 нацелен на Porsche Macan, а мишенью для флагманского суперкара Polestar 5 станут Porsche Panamera и Taycan.

Слева направо: Polestar 5, Polestar 4, Polestar 3.

С этой целью Polestar разрабатывает собственные электродвигатели в Швеции. Новый электромотор под кодовым названием P10 будет в полтора раза мощнее, чем агрегат Porsche Taycan, и развивает около 636 лошадиных сил. Компактные моторы (36х50х64 см) будут подключаться к двухступенчатой ​​коробке передач и иметь возможность отключения для повышения эффективности.

Polestar 5, оборудованный двумя моторами P10, сможет развивать порядка 1272 л.с. – ощутимо больше, чем электрические агрегаты Tesla Model S Plaid или Lucid Air Dream Edition. Разгон до 100 км/ч у шведской "пятерки" займет не более 2 секунд.

Ожидается, что электромобиль получит батарею внушительной емкости в 103 кВт*ч с поддержкой быстрой зарядки. И тоже собственной разработки. 80% емкости аккумуляторы смогут восполнить за 20 минут.

Электромобилям Polestar 2 и 3 новые электромоторы, к сожалению, не достанутся – разработка этих моделей уже завершена. Заказы на Polestar 3 начнут принимать к середине 2022 года, в продажу он поступит появится в 2023-м, а Polestar 5 – годом позже.

Тизер Polestar 3, который дебютирует в следующем году.

Напомним, что компания Volvo показала показала процесс проектирования нового электромобиля премиального суббренда Polestar - от создания концепт-кара Precept до появления готовящейся к выпуску серийной машины, которая будет называться Polestar 5.