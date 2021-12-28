Volvo обіцяє: новий електромобіль Polestar 5 випередить найпотужнішу Tesla Model S Plaid

Флагманський електрокар бренду Polestar побудований на новій 800-вольтовій архітектурі спільної розробки Volvo і Lotus. Крім того, також своїми силами створений і супермотор, який значно перевершує конкурентів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на GreenCarReports.

Всього кілька років тому Polestar в його нинішньому вигляді не існував. Тепер же компанія планує перейти від нульових продажів в 2018 році до тиражу в 290 000 випущених електрокарів вже до 2025 року.

За словами американського відділення суббренда Volvo Грегора Хембро, метою автовиробника є експоненціальне зростання пропозиції нових моделей. Так, позашляховик Polestar 3 стане конкурентом Porsche Cayenne, Polestar 4 націлений на Porsche Macan, а мішенню для флагманського суперкара Polestar 5 стануть Porsche Panamera і Taycan.

Зліва направо: Polestar 5, Polestar 4, Polestar 3.

З цією метою Polestar розробляє власні електродвигуни в Швеції. Новий електромотор під кодовою назвою P10 буде в півтора рази могутніше, ніж агрегат Porsche Taycan, і розвиває близько 636 кінських сил. Компактні мотори (36х50х64 см) будуть підключатися до двоступеневої коробки передач і мати можливість відключення для підвищення ефективності.

Polestar 5, обладнаний двома моторами P10, зможе розвивати близько 1272 к.с. – відчутно більше, ніж електричні агрегати Tesla Model S Plaid або Lucid Air Dream Edition. Розгін до 100 км/год у шведської "п'ятірки" займе не більше 2 секунд.

Очікується, що електромобіль отримає батарею значної ємності в 103 кВт*год з підтримкою швидкої зарядки. І теж власної розробки. 80% ємності акумулятори зможуть заповнити за 20 хвилин.

Електромобілям Polestar 2 і 3 нові електромотори, на жаль, не дістануться – розробка цих моделей вже завершена. Замовлення на Polestar 3 почнуть приймати до середини 2022 року, вiн з'явиться у 2023-м, а Polestar 5 – роком пізніше.

Тизер Polestar 3, який дебютує в наступному році.

Нагадаємо, що компанія Volvo показала процес проектування нового електромобіля преміального суббренду Polestar - від створення концепт-кара Precept до появи готується до випуску серійної машини, яка буде називатися Polestar 5.