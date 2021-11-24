Volkswagen уступил китайцам: компанию потеснили в рейтинге самых дорогих брендов

Один из китайских лидеров по производству электромобилей – компания BYD – опередил Volkswagen и занял третье место в списке самых "дорогих" автопроизводителей в мире. Это произошло всего через несколько дней после того, как немецкая компания вернула себе третью строчку в рейтинге, обогнав Rivian.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YiCai Global.

Подорожание акций BYD на шеньчжэнской бирже увеличило рыночную капитализацию компании до 141,86 миллиарда долларов США. Таким образом на сегодняшний день китайский автопроизводитель на 22 миллиарда долларов дороже, чем Volkswagen.

В этом году у BYD наблюдался всплеск продаж, особенно это касается электромобилей. Только за октябрь 2021 года компания на внутреннем рынке продала 80 тысяч электрокаров. За первые 10 месяцев продажи марки превысили 538 тысяч единиц, что почти на 73 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

BYD также занимается производством автозапчастей, и, по данным южнокорейской консалтинговой компании SNE Research, в сентябре этого года она заняла четвертое место в мире среди производителей автомобильных аккумуляторов, заняв 9 процентов рынка.

Напомним, что Mercedes-Benz запатентовал необычную технологию торможения. При экстренном торможении колеса машины будут моментально спущены электроникой.

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