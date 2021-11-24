ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Volkswagen уступил китайцам: компанию потеснили в рейтинге самых дорогих брендов

Новина українською →
Среда 24 ноября 2021 09:35
Volkswagen уступил китайцам: компанию потеснили в рейтинге самых дорогих брендов Фото: главный офис BYD (yicaiglobal.com)
Автор: Константин Широкун

Один из китайских лидеров по производству электромобилей – компания BYD – опередил Volkswagen и занял третье место в списке самых "дорогих" автопроизводителей в мире. Это произошло всего через несколько дней после того, как немецкая компания вернула себе третью строчку в рейтинге, обогнав Rivian.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на YiCai Global.

Подорожание акций BYD на шеньчжэнской бирже увеличило рыночную капитализацию компании до 141,86 миллиарда долларов США. Таким образом на сегодняшний день китайский автопроизводитель на 22 миллиарда долларов дороже, чем Volkswagen.

В этом году у BYD наблюдался всплеск продаж, особенно это касается электромобилей. Только за октябрь 2021 года компания на внутреннем рынке продала 80 тысяч электрокаров. За первые 10 месяцев продажи марки превысили 538 тысяч единиц, что почти на 73 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

BYD также занимается производством автозапчастей, и, по данным южнокорейской консалтинговой компании SNE Research, в сентябре этого года она заняла четвертое место в мире среди производителей автомобильных аккумуляторов, заняв 9 процентов рынка.

Напомним, что Mercedes-Benz запатентовал необычную технологию торможения. При экстренном торможении колеса машины будут моментально спущены электроникой.

Ранее стало известно, что звезда Top Gear открыл собственную реставрационную мастерскую. Ричард Хаммонд решил заняться новым бизнесом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения