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Из телеведущих в автомеханики: звезда Top Gear открыл собственную реставрационную мастерскую

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Вторник 23 ноября 2021 12:10
Из телеведущих в автомеханики: звезда Top Gear открыл собственную реставрационную мастерскую Фото: мастерская Ричарда Хаммонда (youtube.com)
Автор: Константин Широкун

Известный британский телеведущий Ричард Хаммонд решил заняться новым бизнесом, а именно реставрацией классических автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Drive Tribe.

Ричард Хаммонд выпустил специальное видео, в котором рассказал о своей мастерской, где будут выполняться реставрационные работы. Мастерская рассчитана на семь автомобилей. На различных постах есть все необходимое для металлообработки, рихтовки, кузовных работ, а также ремонта узлов и агрегатов. Для покраски ретроавто предусмотрена покрасочная камера.

Из телеведущих в автомеханики: звезда Top Gear открыл собственную реставрационную мастерскуюРичард Хаммонд не был бы собой, если бы не сделал из своего нового проекта телешоу. Сеть передач "Мастерская Ричарда Хаммонда" рассказывает о всех этапах подготовки нового бизнеса и о первых машинах, взятых в работу. Но сам владелец ретромастерской заявляет, что бизнес и телешоу не зависят друг от друга.

На сегодня точно не известно, какой профиль у мастерской Ричарда Хаммонда будет основным – комплексная реставрация и глобальные кузовные работы, или регламентное ТО классической техники и небольшие ремонты, в которых старые машины нуждаются постоянно.

Напомним, что Mercedes-Benz запатентовал необычную технологию торможения. При экстренном торможении колеса машины будут моментально спущены электроникой.

Ранее стало известно, что крупнейший американский автоконцерн GM займется выпуском электрических лодок. С этой целью автопроизводитель приобрел 25% акций компании Pure Watercraft.

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