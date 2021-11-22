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Вода вместо углекислоты: решена главная проблема ДВС на водороде

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Понедельник 22 ноября 2021 11:00
Вода вместо углекислоты: решена главная проблема ДВС на водороде Фото: стенд Mahle на IAA Mobility 2021 (mahle.com)
Автор: Константин Широкун

Mahle вместе со швейцарской фирмой Liebherr Machines Bulle изобрели новый метод впрыска и сжигания водорода в двигателе внутреннего сгорания. Разработка позволяет избежать обычной проблемы нестабильного сгорания, вызывающего преждевременное воспламенение и детонацию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Mahle.

Водород не содержит углерода и углеводородов, поэтому единственными нежелательными выбросами, которые он может производить, являются NOx. Они возникают, когда азот в воздухе окисляется при высоких температурах. Чтобы водород вырабатывал достаточную мощность, двигатель должен работать с очень высокой степенью сжатия, но чтобы избежать критически высоких температур сгорания, водород также необходимо разбавлять большим количеством воздуха.

Вода вместо углекислоты: решена главная проблема ДВС на водородеКомбинация богатой воздухом смеси водорода может вызвать нестабильное возгорание. Один из способов избежать этого - уменьшить степень сжатия, но последнее существенно снижает КПД мотора.

Именно здесь на помощь пришла компания Mahle со своей системой Mahle Jet Ignition (MJI). При MJI небольшое количество водорода впрыскивается в форкамеру и воспламеняется от искры, тогда как полный объем смеси в основной камере сгорания полностью сжимается и готов к воспламенению. Схожее решение с форкамерно-факельным зажиганием использовалось в 60-70-е годы на бензиновых машинах. В том числе, на Honda Civic, советских грузовиках ГАЗ-53Ф и пр.

Вода вместо углекислоты: решена главная проблема ДВС на водородеСмесь водорода и воздуха в форкамере воспламеняется и запускает высокотемпературную газовую плазму через небольшие сопла в основную камеру сгорания. Интенсивность и распространение горячего газа обеспечивают полное, равномерное и эффективное сгорание основной порции топливной смеси без необходимости снижения степени сжатия.

Компания Liebherr Machines Bulle адаптирует технологию MJI для использования в своих двигателях H966 и H964 на тяжелой строительной технике. Toyota уже экспериментировала с водородными версиями двигателя GR Yaris. Bosch и Ricardo также изучают возможность его использования.

Ранее стало известно, что Instagram и Facebook вынудили Toyota изменить название своей модели. Японская компания изменила название модели GR 86 на GR86.

Напомним, что почти 70% людей уверены, что в электромобилях есть двигатель внутреннего сгорания. Процент ответивших неверно не изменился с 2019 года.

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