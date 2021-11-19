Почти 70% людей уверены, что в электромобилях есть двигатель внутреннего сгорания

Количество электромобилей на дорогах существенно растет. Но автопроизводителям придется еще долго заниматься просвещением. Это стало ясно во время мероприятия Toyota E-volution, в рамках которого компания представила потрясающую статистику, показывающую, как мало люди знают об электромобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

В рамках исследования осведомленности об электромобилях в 2019 году людям задавали невероятно простой вопрос: есть ли у электромобилей ДВС. 66% респондентов в США ответили утвердительно.

Этот вопрос был задан повторно в 2021 году, и результаты были такими же: 66% людей по-прежнему считают, что на электромобилях установлен двигатель внутреннего сгорания. При этом более 70% опрошенных задумываются о покупке электрокара в будущем. Также более 73% опрошенных убеждены в том, что гибриды без подзарядки от электричества не поедут.

Представители Toyota признали, что эта статистика сильно разочаровывает, поскольку компания показала первый Prius более двух десятилетий назад.

Чтобы восполнить информационный пробел, Toyota пытается информировать потребителей о гибридных, плагин-гибридных машинах, электрокарах и авто на топливных элементах. Для этого даже создан специальный учебный центр, который с помощью обучающих видеороликов призван объяснить разницу в конструкции современных транспортных средств.

Напомним, что электромобиль Kia EV6 пересек США с минимальным временем на зарядку. Ранее рекорд принадлежал Tesla Model S P85D.

Ранее стало известно, что внедорожник Audi Q5 перевели на электричество, но купить его смогут не все. Новый кроссовер разработан исключительно для китайского рынка