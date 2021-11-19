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Почти 70% людей уверены, что в электромобилях есть двигатель внутреннего сгорания

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Пятница 19 ноября 2021 13:40
Почти 70% людей уверены, что в электромобилях есть двигатель внутреннего сгорания Фото: зарядка электромобиля (professional-electrician.com)
Автор: Константин Широкун

Количество электромобилей на дорогах существенно растет. Но автопроизводителям придется еще долго заниматься просвещением. Это стало ясно во время мероприятия Toyota E-volution, в рамках которого компания представила потрясающую статистику, показывающую, как мало люди знают об электромобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Toyota.

В рамках исследования осведомленности об электромобилях в 2019 году людям задавали невероятно простой вопрос: есть ли у электромобилей ДВС. 66% респондентов в США ответили утвердительно.

Этот вопрос был задан повторно в 2021 году, и результаты были такими же: 66% людей по-прежнему считают, что на электромобилях установлен двигатель внутреннего сгорания. При этом более 70% опрошенных задумываются о покупке электрокара в будущем. Также более 73% опрошенных убеждены в том, что гибриды без подзарядки от электричества не поедут.

Представители Toyota признали, что эта статистика сильно разочаровывает, поскольку компания показала первый Prius более двух десятилетий назад.

Почти 70% людей уверены, что в электромобилях есть двигатель внутреннего сгоранияЧтобы восполнить информационный пробел, Toyota пытается информировать потребителей о гибридных, плагин-гибридных машинах, электрокарах и авто на топливных элементах. Для этого даже создан специальный учебный центр, который с помощью обучающих видеороликов призван объяснить разницу в конструкции современных транспортных средств.

Напомним, что электромобиль Kia EV6 пересек США с минимальным временем на зарядку. Ранее рекорд принадлежал Tesla Model S P85D.

Ранее стало известно, что внедорожник Audi Q5 перевели на электричество, но купить его смогут не все. Новый кроссовер разработан исключительно для китайского рынка

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