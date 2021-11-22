Вода замість вуглекислоти: вирішена головна проблема ДВЗ на водні

Mahle разом зі швейцарською фірмою Liebherr Machines Bulle винайшли новий метод уприскування і спалювання водню у двигуні внутрішнього згоряння. Розробка дозволяє уникнути звичайної проблеми нестабільного згоряння, що викликає передчасне займання і детонацію.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Mahle.

Водень не містить вуглецю та вуглеводнів, тому єдиними небажаними викидами, які він може виробляти, є NOx. Вони виникають, коли азот в повітрі окислюється при високих температурах. Щоб водень виробляв достатню потужність, двигун повинен працювати з дуже високим ступенем стиснення, але щоб уникнути критично високих температур згоряння, водень також необхідно розбавляти великою кількістю повітря.

Комбінація багатої повітрям суміші водню може викликати нестабільне загоряння. Один зі способів уникнути цього - зменшити ступінь стиснення, але останнє істотно знижує ККД мотора.

Саме тут на допомогу прийшла компанія Mahle зі своєю системою Mahle Jet Ignition (MJI). При MJI невелика кількість водню впорскується в форкамеру і запалюється від іскри, тоді як повний обсяг суміші в основній камері згоряння повністю стискається і готовий до займання. Схоже рішення з форкамерно-факельним запалюванням використовувалося в 60-70-і роки на бензинових машинах. У тому числі на Honda Civic, радянських вантажівках ГАЗ-53Ф та ін.

Суміш водню і повітря в форкамері запалюється і запускає високотемпературну газову плазму через невеликі сопла в основну камеру згоряння. Інтенсивність і поширення гарячого газу забезпечують повне, рівномірне та ефективне згоряння основної порції паливної суміші без необхідності зниження ступеня стиснення.

Компанія Liebherr Machines Bulle адаптує технологію MJI для використання в своїх двигунах H966 і H964 на важкій будівельній техніці. Toyota вже експериментувала з водневими версіями двигуна GR Yaris. Bosch і Ricardo також вивчають можливість його використання.

Раніше стало відомо, що Instagram і Facebook змусили Toyota змінити назву своєї моделі. Японська компанія змінила назву моделі GR 86 на GR86.

Нагадаємо, що майже 70% людей впевнені, що в електромобілях є двигун внутрішнього згоряння. Відсоток відповіли невірно не змінився з 2019 року.