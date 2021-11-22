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Вода замість вуглекислоти: вирішена головна проблема ДВЗ на водні

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Понеділок 22 листопада 2021 11:00
Вода замість вуглекислоти: вирішена головна проблема ДВЗ на водні Фото: стенд Mahle на IAA Mobility 2021 (mahle.com)
Автор: Константин Широкун

Mahle разом зі швейцарською фірмою Liebherr Machines Bulle винайшли новий метод уприскування і спалювання водню у двигуні внутрішнього згоряння. Розробка дозволяє уникнути звичайної проблеми нестабільного згоряння, що викликає передчасне займання і детонацію.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Mahle.

Водень не містить вуглецю та вуглеводнів, тому єдиними небажаними викидами, які він може виробляти, є NOx. Вони виникають, коли азот в повітрі окислюється при високих температурах. Щоб водень виробляв достатню потужність, двигун повинен працювати з дуже високим ступенем стиснення, але щоб уникнути критично високих температур згоряння, водень також необхідно розбавляти великою кількістю повітря.

Вода замість вуглекислоти: вирішена головна проблема ДВЗ на водніКомбінація багатої повітрям суміші водню може викликати нестабільне загоряння. Один зі способів уникнути цього - зменшити ступінь стиснення, але останнє істотно знижує ККД мотора.

Саме тут на допомогу прийшла компанія Mahle зі своєю системою Mahle Jet Ignition (MJI). При MJI невелика кількість водню впорскується в форкамеру і запалюється від іскри, тоді як повний обсяг суміші в основній камері згоряння повністю стискається і готовий до займання. Схоже рішення з форкамерно-факельним запалюванням використовувалося в 60-70-і роки на бензинових машинах. У тому числі на Honda Civic, радянських вантажівках ГАЗ-53Ф та ін.

Вода замість вуглекислоти: вирішена головна проблема ДВЗ на водніСуміш водню і повітря в форкамері запалюється і запускає високотемпературну газову плазму через невеликі сопла в основну камеру згоряння. Інтенсивність і поширення гарячого газу забезпечують повне, рівномірне та ефективне згоряння основної порції паливної суміші без необхідності зниження ступеня стиснення.

Компанія Liebherr Machines Bulle адаптує технологію MJI для використання в своїх двигунах H966 і H964 на важкій будівельній техніці. Toyota вже експериментувала з водневими версіями двигуна GR Yaris. Bosch і Ricardo також вивчають можливість його використання.

Раніше стало відомо, що Instagram і Facebook змусили Toyota змінити назву своєї моделі. Японська компанія змінила назву моделі GR 86 на GR86.

Нагадаємо, що майже 70% людей впевнені, що в електромобілях є двигун внутрішнього згоряння. Відсоток відповіли невірно не змінився з 2019 року.

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