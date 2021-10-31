Новый Range Rover и первый серийный электромобиль Toyota. Главное из мира авто

Уходящая неделя оказалась богата на громкие новинки: представлены новые поколения внедорожника Range Rover и флагманского спорткара Mercedes с индекcком SL, а Toyota показала серийную версию своего первого электромобиля bZ4X. Ну а у компании Tesla очередное громкое достижение: стало известно, что по итогам сентября хэтчбек Model 3 возглавил рейтинг самых продаваемых леговых автомобилей в Европе.

О главных новостях из мира автомобилей читайте ниже в традиционном еженедельном обзоре РБК-Украина Авто.

Представлен Range Rover нового поколения

Главной новинкой недели стал Range Rover нового поколения. Флагманский внедорожник Land Rover полностью изменился, но при этом остался собой — под кузовом с прежними пропорциями и унаследованными от предшественника стилистическими решениями скрывается новая платформа, другие моторы и обновленная электроника.

Новинка сохранила два исполнения с короткой и длинной базой, но лишилась постоянного полного привода: передняя ось подключается через многодисковую муфту, хотя раздаточная коробка сохранена. Впервые в своей истории Range Rover получил двери с электрическими доводчиками и полноуправляемой шасси. Также в оснащение вошла продвинутая система активной стабилизации Dynamic Response Pro.

Линейка моторов включет несколько бензиновых и дизельных агрегатов (самый "слабый" развивает 250 л.с.), а также гибридные исполнения. Кроме того, в 2024 году обещана полностью электрическая версия.

Автомобиль уже доступен к заказу в Украине, а цена Range Rover 2022 стартует с отметки 4 млн грн. Первые "живые" машины украинским клиентам доставят в первой половине следующего года.

Дебютировал электрический кроссовер Toyota bZ4X

Вторая по значимости премьера — это электрический кроссовер Toyota bZ4X, который стал первым серийным электромобилем в истории бренда. В то время как автопроизводители один за другим объявляют об отказе от ДВС и выпускают на рынок все новые электрические модели, Toyota до последнего делала ставку на гибридные технологии и только сейчас делает первый шаг в электрическую эру.

Электрический первенец Тойоты попадает в один сегмент с популярнейшим кроссовером RAV4. Габариты почти не отличаются: в длину bZ4X достигает 4690 мм (на 90 мм длиннее "Рафика"), в ширину — 1860 мм (на 5 мм шире), в высоту — 1650 мм (на 35 мм ниже). А вот колесная база ощутимо больше: 2850 мм против 2690.

В основе Toyota bZ4X лежит новая платформа e-TNGA

Кроссовер разработан совместно с компанией Subaru, которая отвечала за настройку полноприводной трансмиссии. Стартовая версия Toyota bZ4X будет переднеприводной с одним электромотором мощностью 204 л.с. Полноприводная модификация с двумя моторами практически не отличается по мощности: 218 "сил". Вне зависимости от исполнения устанавливается батарея емкостью 71,4 кВт∙ч, а запас хода — 460 км у полноприводной машины и 500 км у переднеприводной.

Одна из самых интересных особенностей bZ4X — рулевое управление "по проводам" без прямой связи руля с колесами. Toyota стала всего лишь второй компанией после Infiniti, решившейся на серийное внедрение этой технологии. Производство стартует через несколько месяцев, а продажи начнутся в середине 2022 года.

Электромобиль Tesla возглавил автомобильный рынок Европы

На фоне запуска первого электрокара Toyota показательным выглядит достижение компании Tesla: по итогам сентября электромобиль Model 3 стал самой продаваемой машиной в Европе.

Без сомнения, это историческое событие: впервые самой популярной легковушкой в Европе стал электромобиль. Также впервые лидером стала модель неевропейского производителя. В первый месяц осени Model 3 заняла 2,6% общеевропейского рынка автомобилей. Интересно, что по сравнению с сентябрем прошлого года продажи электромобилей и гибридов в Евро выросли на 44%, достигнув показателя 221,5 тысячи единиц.

Следом за Tesla Model 3 в лидирующей тройке идут бюджетные хэтчбеки Renault Clio и Dacia Sandero, а вот традиционный хит европейских продаж Volkswagen Golf в этот раз занял лишь четвертое место.

Представлен спорткар Mercedes-AMG SL

На другом полюсе автомобильной индустрии — компания Mercedes-Benz, представившая новое поколение роскошного родстера SL. Новинка разработана спортивным подразделением AMG, а потому впервые в истории модели несет двойное название Mercedes-AMG.

По сравнению с предшественником автомобиль чуть подрос в длину (на 64 мм, до 4704 мм), а база растянута на целых 115 мм. От жесткой складной крыши отказались, теперь от непогоды седоков защитит матерчатый тент. Также изменилась компоновка салона: теперь у машины 4 кресла, но задние места рассчитаны на детей или людей не выше 1,5 м.

Пока представлены две версии: 470-сильная SL 55 и 577-сильная SL 63 с разгоном до первой "сотни" за 3,9 и 3,6 секунды соответственно. В салоне — дисплеи виртуальной приборной панели (диагональ 12,3 дюйма) и медиасистемы MBUX (11,9 дюйма).

Новый Mitsubishi Outlander стал плагин-гибридом

В Японии дебютировал подзаряжемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV, дополнив линейку модификаций Аутлендера четвертого поколения. Причем гибридная установка — собственной разработки, хотя со сменой поколений кроссовер переехал на платформу CMF-C/D альянса Renault-Nissan, у которой есть гибрид e-Power, используемый на соплатформенном Nissan X-Trail.

Бензиновый 2,4-литровый мотор знаком по прежнему поколению гибрридного Аутлендера: он работает по циклу Аткинсона и развивает 133 л.с. и 195 Нм (мощность и момент снизились, но всего на несколько "сил" и "ньютонов"). А вот отдача двух электромоторов (на каждой оси установлен свой) повысилась: 116 л.с. и 255 Нм вместо 82 л.с. и 195 Нм и 136 л.с. и 195 Нм против 90 л.с. и 137 Нм спереди и сзади соответственно.

А главное — почти на 50% выросла емкость тяговой батареи, с 13,8 до 20 кВт∙ч. Это позволило уввеличить пробег чисто на электротяге с 65 до 83-87 км. Средний же расход топлива по паспорту составляет 6,2 л/100 км по циклу WLTC.