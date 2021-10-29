Полный привод и 3,6 секунды до "сотни": представлен самый роскошный и быстрый спорткар Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz представила седьмое поколение культового родстера SL. Автомобиль по умолчанию оснащен системой полного привода, также у машины редкая сегодня компоновку салона с формулой 2+2.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.

Новое поколение легендарного родстера SL разработали в спортивном мерседесовском подразделении AMG, поэтому автомобиль называется Mercedes-AMG SL.

Новинка построена на новой платформе, которая состоит из алюминия, стали, магния и композитов. В сравнении с предшественником автомобиль получил увеличенную на 115 мм колесную базу (2700 мм) и возросшую на 74 мм длину (до 4705 мм). Он также на 154 мм длиннее родстера AMG GT, который, как мы сообщали ранее, решено снять с производства.

Со временем машина получит плагин-гибридную модификацию, а также более скромный V6. Но вначале продаж Mercedes-AMG SL предложен с парой вариантов 4,0-литрового V8 M177, которые знакомы по другим моделям AMG.

Версия SL 55 начального уровня развивает 470 л.с., более мощный SL 63 выдает 577 л.с. В первом случае разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, во втором - 3,6 секунды. Ожидается, что гибрид будет еще быстрее, ведь ему, вероятно, положена силовая установка на 830 сил от четырехдверного AMG GT 63 E 4dr.

Крутящий момент от мотора на все четыре колеса передается через девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Пятирычажная передняя подвеска, карбон-керамические тормоза и подруливающая задняя ось также входят в стандартную комплектацию. Mercedes-AMG SL 63 также может похвастаться пневматической подвеской.

С новой концепцией салона на заднем ряду можно перевозить пассажиров с ростом до 1,5 метра. Отказ от концепции сдвижной жесткой крыши снижает центр тяжести и позволяет сэкономить 21 кг, а также экономит место в багажнике. Трехслойный тент опускается за 15 секунд, а складывать крышу можно на скорости до 50 км/ч.

В салоне прописалась цифровая приборная панель Hyperscreen с тремя дисплеями. Машине также доступны стандартные функции вроде проекционного дисплея, кресел с массажем и тач-пада для управления инфотейментом.

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