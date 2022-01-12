Для узких улиц Львова и Черновцов: новый минивэн Hyundai научили ездить боком

Компания Hyundai на выставке CES в Лас-Вегасе представила концептуальный водородный минивэн M.Vision POP. Опытная машина получила четыре управляемых колеса.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Главная цель такой конструкции – свободно передвигаться, или разворачиваться в стесненных пространствах забитых парковок узких улиц и тесных площадей в старых городах. В первую очередь, перспективным автомобилям на водороде пророчат роль такси.

Подвеска, рулевое управление и тормозные механизмы поддерживают выворот всех колес на 90 градусов. Уже в 2023 году корейский автопроизводитель должен представить модульную платформу с подобными возможностями шасси, на базе которой будет создано целое семейство машин – от компактных ситикаров до легких коммерческих машин и минивэнов.

В каждом колесе появится по своему собственному электромотору. Кроме того, в 2025 году корейский автопроизводитель собирается оборудовать новые машины на водороде системой автономного вождения.

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