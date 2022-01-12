ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Для узких улиц Львова и Черновцов: новый минивэн Hyundai научили ездить боком

Новина українською →
Среда 12 января 2022 13:36
Для узких улиц Львова и Черновцов: новый минивэн Hyundai научили ездить боком Фото: Hyundai M.Vision POP (hyundainews.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Hyundai на выставке CES в Лас-Вегасе представила концептуальный водородный минивэн M.Vision POP. Опытная машина получила четыре управляемых колеса.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Главная цель такой конструкции – свободно передвигаться, или разворачиваться в стесненных пространствах забитых парковок узких улиц и тесных площадей в старых городах. В первую очередь, перспективным автомобилям на водороде пророчат роль такси.

Для узких улиц Львова и Черновцов: новый минивэн Hyundai научили ездить боком Подвеска, рулевое управление и тормозные механизмы поддерживают выворот всех колес на 90 градусов. Уже в 2023 году корейский автопроизводитель должен представить модульную платформу с подобными возможностями шасси, на базе которой будет создано целое семейство машин – от компактных ситикаров до легких коммерческих машин и минивэнов.

В каждом колесе появится по своему собственному электромотору. Кроме того, в 2025 году корейский автопроизводитель собирается оборудовать новые машины на водороде системой автономного вождения.

Напомним, что Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд. Прототип призван показать потенциал будущих моделей возрожденного бренда.

Ранее сообщалось, что электромобиль Porsche установил необычный мировой рекорд. Машине удалось спуститься в шахту и подняться на самый высокий холм.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения