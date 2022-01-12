ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кроссовер Vision Ralliart: Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд

Новина українською →
Среда 12 января 2022 09:26
Кроссовер Vision Ralliart: Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд Кроссовер Mitsubishi Vision Ralliart Concept (Фото: Mitsubishi)
Автор: Александр Мороз

На автовыставке в Токио компания Mitsubishi представит кроссовер под именем Vision Ralliart Concept. Прототип призван показать потенциал будущих моделей возрожденного бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi Motors.

В декабре прошлого года Mitsubishi реанимировала основанное в 1984 году спортивное подразделение Ralliart, которое вначале занималось гоночными автомобилями, но затем участвовало в создании дорожных машин и аксессуаров. В 2010-м в связи с тяжелым финансовым положением компании подразделение было закрыто.

Кроссовер Vision Ralliart: Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд

Японцы даже успели выпустить под возрожденным суббрендом кроссовер Pajero Sport и пикап Triton (в Украине продается под именем L200), но те практически не отличались от стандартных моделей.

Кроссовер Vision Ralliart: Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд

Прототип же внедорожника Vision Ralliart, который представят уже 14 января, отличается более глубокой проработкой. Автомобиль создан на базе гибридного Outlander PHEV нового поколения. От оригинального Аутлендера новинка отличается новой радиаторной решеткой со шторкой, более агрессивными бамперами, массивным задним диффузором, расширителями колесных арок, крупными тормозными дисками с шестипоршневыми суппортами и 22-дюймовыми колесами. Интерьер японцы пока не показали.

Кроссовер Vision Ralliart: Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд

Нет информации и о технической начинке. Стандартный гибридный Outlander оснащен атмосферным двигателем объемом 2,4 литра (133 л.с.) и паров электромоторов мощностью 116 и 136 лошадиных сил.

Кроссовер Vision Ralliart: Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд

На автосалоне в Токио, который пройдет с 14 по 16 января, компания Mitsubishi покажет еще шесть новинок. В том числе, кроссоверы Outlander и Eclipse Cross с аксессуарами из каталога Railliart.

Кроссовер Vision Ralliart: Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд

Напомним, что компания Mitsubishi не успевает собирать новый Outlander. Спрос на кроссовер в 7 раз превышает план выпуска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Mitsubishi Motors
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения