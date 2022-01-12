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Для вузьких вулиць Львова та Чернівців: новий мінівен Hyundai навчили їздити боком

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Середа 12 січня 2022 13:36
Для вузьких вулиць Львова та Чернівців: новий мінівен Hyundai навчили їздити боком Фото: Hyundai M. Vision POP (hyundainews.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Hyundai на виставці CES в Лас-Вегасі представила концептуальний водневий Мінівен M.Vision POP. Дослідна машина отримала чотири керованих колеса.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Головна мета такої конструкції - вільно пересуватися, або розвертатися в обмежених просторах забитих парковок вузьких вулиць і тісних площ в старих містах. В першу чергу, перспективним автомобілям на водні пророкують роль таксі.

Для вузьких вулиць Львова та Чернівців: новий мінівен Hyundai навчили їздити боком Підвіска, Рульове управління і гальмівні механізми підтримують виворіт всіх коліс на 90 градусів. Вже у 2023 році корейський автовиробник повинен представити модульну платформу з подібними можливостями шасі, на базі якої буде створено ціле сімейство машин – від компактних сітікарів до легких комерційних машин і мінівенів.

У кожному колесі з'явиться по своєму власному електромотору. Крім того, в 2025 році корейський автовиробник збирається обладнати нові машини на водні системою автономного водіння.

Нагадаємо, що Mitsubishi відродив свій легендарний спортивний бренд. Прототип покликаний показати потенціал майбутніх моделей відродженого бренду.

Раніше повідомлялося, що електромобіль Porsche встановив незвичайний світовий рекорд. Машині вдалося спуститися в шахту і піднятися на найвищий пагорб.

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