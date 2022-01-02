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Стало известно, насколько выросло количество электромобилей в Украине на 1 января 2022 года

Новина українською →
Воскресенье 02 января 2022 10:50
Стало известно, насколько выросло количество электромобилей в Украине на 1 января 2022 года Электромобиль Porsche Taycan Cross Turismo (Фото: Вадим Добровольский / РБК-Украина Авто)
Автор: Вадим Добровольский

В декабре 2021 года в Украине продолжился рост количества электромобилей. За последний месяц года их количество увеличилось на 860 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook эксперта транспортных инноваций Марины Китиной.

По состноянию на 1 января 2022 года в Украине зарегистрировано 33 522 электромобиля. По сравнению с предыдущим месяцем, завершившмся на отметке 32 662 электромобиля, прирост составил 860 единиц. В статистике, полученной из Главного сервисного центра МВД, учтены как новые, так и подержанные машины, ввозимые официальными импортерами и частными лицами.

Таким образом за декабрь количесто электромобилей в Украине выросло на 2,6%. С таким темпом 2-3% ежемесячно рынок электромобилей в Украине рос практически весь 2021 год.

Среди регионов по количеству зарегистрированных автомобилей лидирует Киев и область - 7338 и 3833 машины соответственно.

Стало известно, насколько выросло количество электромобилей в Украине на 1 января 2022 года

На втором и третьем местах - Одесска и Харьковская области с показателем 3840 и 3247 электромобиля. Замыкают первую пятерку Днепропетровская и Львовская области: 2746 и 2239 электромобиля соответственно.

Напомним, в Украине продан первый электрический грузовик. Речь идет о полноценной грузовой машине с полной массой свыше 3,5 тонн.

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