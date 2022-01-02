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Стало відомо, наскільки зросла кількість електромобілів в Україні на 1 січня 2022 року

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Неділя 02 січня 2022 10:50
Стало відомо, наскільки зросла кількість електромобілів в Україні на 1 січня 2022 року Електромобіль Porsche Taycan Cross Turismo (Фото: Вадим Добровольський / РБК-Україна Авто)
Автор: Вадим Добровольский

У грудні 2021 року в Україні продовжилося зростання кількості електромобілів. За останній місяць року їхня кількість збільшилася на 860 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook експерта транспортних інновацій Марини Китіної.

Станом на 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 33 522 електромобілі. Порівняно з попереднім місяцем, що завершився на позначці 32 662 електромобілі, приріст склав 860 одиниць. У статистиці, отриманій з Головного сервісного центру МВС, враховано як нові, так і вживані машини, що ввозяться офіційними імпортерами та приватними особами.

Таким чином, за грудень кількість електромобілів в Україні зросла на 2,6%. З таким темпом 2-3% щомісяця ринок електромобілів в Україні зростав практично весь 2021 рік.

Серед регіонів за кількістю зареєстрованих автомобілів лідирує Київ та область – 7338 та 3833 машини відповідно.

Стало відомо, наскільки зросла кількість електромобілів в Україні на 1 січня 2022 року

На другому та третьому місцях – Одеська та Харківська області з показником 3840 та 3247 електромобіля відповідно. Замикають першу п'ятірку Дніпропетровська та Львівська області: 2746 та 2239 електромобіля відповідно.

Нагадаємо, в Україні продано першу електричну вантажівку. Йдеться про повноцінну вантажну машину з повною масою понад 3,5 тонни.

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