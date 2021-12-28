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Уникальный украинский трехосный автобус "Эталон" нашли в поле: что о нем известно

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 08:06
Уникальный украинский трехосный автобус "Эталон" нашли в поле: что о нем известно Фото: "Эталон Сити" ржавеет в Луцке (РБК-Украина Авто / Константин Широкун)
Автор: Константин Широкун

Трехосный автобус БАЗ А079.30 был выпущен в единственном экземпляре в 2005 году. Машина получила даже собственное имя "Эталон Сити" и ранее работала в Севастоволе и Ровно.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина Авто, сейчас уникальный трехосный "Эталон" ржавеет под открытым небом в промзоне на окраине Луцка.

Главной отличительной чертой экспериментальной машины стало наличие третьей подкатной оси. Дополнительный мост получил свои барабанные тормоза и односкатную ошиновку. Его установка позволила увеличить длину автобуса с 7,15 до 8,2 м.

Уникальный украинский трехосный автобус &quot;Эталон&quot; нашли в поле: что о нем известноВ итоге пассажировместимость городской модификации выросла с 38 до 64 человек. Полная масса также стала больше, с 7,7 до 9,7 тонны соответственно. Силовой агрегат и другие элементы шасси остались прежними. Дизельный двигатель Tata развивал 130 л.с.

Уникальный украинский трехосный автобус &quot;Эталон&quot; нашли в поле: что о нем известноАвтобус Бориспольского автозавода должен был заменить устаревшие ЛАЗы и подержанные городские автобусы иностранного производства в областных и районных центрах, но должного интереса к новой модели потенциальные покупатели не проявили.

Уникальный украинский трехосный автобус &quot;Эталон&quot; нашли в поле: что о нем известно Новым автобус попал в Севастополь, где проработал до начала "десятых" годов. Позже машина несколько лет работала на пригородных маршрутах в Ровенской области, и уже несколько лет простаивает в компании более массовых стандартных "Эталонов" на окраине промышленной зоны близ Луцка.

Ранее мы сообщали, что старейший автоклуб мира уже 126 лет не принимает в свой состав женщин. Интересно, что такая гендерная политика объясняется демократическими убеждениями.

Напомним, что 27-летнюю Lancia Delta продают за невероятные 300 тысяч долларов. Машина принадлежит к лимитрованной серии Delta Integrale Evo II Edizione Finale.

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