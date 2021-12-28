Унікальний український тривісний автобус "Еталон" знайшли в полі: що про нього відомо

Тривісний автобус БАЗ А079.30 був випущений в єдиному екземплярі в 2005 році. Машина отримала навіть власне ім'я "Еталон Сіті" і раніше працювала в Севастоволі і Рівному.

Як повідомляє кореспондент РБК-Украина Авто, зараз унікальний тривісний "Еталон" іржавіє просто неба в промзоні на околиці Луцька.

Головною відмінною рисою експериментальної машини стала наявність третьої підкатної осі. Додатковий міст отримав свої барабанні гальма і односхилий ошиновку. Його установка дозволила збільшити довжину автобуса з 7,15 до 8,2 м.

У підсумку пасажиромісткість міської модифікації зросла з 38 до 64 осіб. Повна маса також стала більше, з 7,7 до 9,7 тонни відповідно. Силовий агрегат і інші елементи шасі залишилися колишніми. Дизельний двигун Tata розвивав 130 к.с.

Автобус Бориспільського автозаводу повинен був замінити застарілі ЛАЗи і старі міські автобуси іноземного виробництва в обласних і районних центрах, але належного інтересу до нової моделі потенційні покупці не виявили.

Новим автобус потрапив до Севастополя, де пропрацював до початку "десятих" років. Пізніше машина кілька років працювала на приміських маршрутах в Рівненській області, і вже кілька років простоює в компанії більш масових стандартних "Еталонів" на околиці промислової зони поблизу Луцька.

Раніше ми повідомляли, що найстаріший автоклуб світу вже 126 років не приймає до свого складу жінок. Цікаво, що така Гендерна політика пояснюється демократичними переконаннями.

Нагадаємо, що 27-річну Lancia Delta продають за неймовірні 300 тисяч доларів. Машина належить до лімітованої серії Delta Integrale Evo II Edizione Finale.