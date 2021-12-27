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Инвестируйте в автомобили: 27-летнюю Lancia Delta продают за невероятные 300 тысяч долларов

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Понедельник 27 декабря 2021 14:46
Инвестируйте в автомобили: 27-летнюю Lancia Delta продают за невероятные 300 тысяч долларов Lancia Delta Integrale Evo II Edizione Finale (Фото:
Автор: Вадим Добровольский

В Великобритании на продажу выставлен хэчбек Lancia Delta выпуска 1994 года. Цена - невероятные 300 тысяч долларов. И этому есть объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на DK Engineering.

Британская компания DK Engineering, специализирующаяся на торговле винтажными автомобилями, выставила на продажу 27-летний хэтчбек Lancia Delta. Однако это непростая Delta - машина 1994 года выпуска принадлежит к лимитрованной серии Delta Integrale Evo II Edizione Finale, выпущенной в количестве всего 250 экземпляров.

Инвестируйте в автомобили: 27-летнюю Lancia Delta продают за невероятные 300 тысяч долларов

Это последнаяя особая версия легендарной Дельты, снискавшей славу на раллийных трассах. С 1987 по 1991 год автомобили Lancia Delta выиграли 44 победы на этапах Чемпиоанат мира по ралли, четыре чемпионских титула в личном зачете и шесть - в командром.

Параллельно компания периодически выпускала на рынок омологационные и лимитированные версии Дельты, которые по своим характеристикам не сильно уступали боевым машинам.

Инвестируйте в автомобили: 27-летнюю Lancia Delta продают за невероятные 300 тысяч долларов

Delta Integrale Evo II Edizione Finale - как раз одна из таких. Эта модификация была выпущена в 1994 году специально для японского рынка.

Тем не менее 300 тысяч долларов кажутся неверотно высокой ценой за такой автомобиль. Даже с учетом того, что конкретный экземпляр за свою жизнь практически не эксплуатировался: пробег составляет всего 5,5 тысячи километров.

Тем не менее покупатель наверняка найдется - в последние годы классические автомобили постоянно дорожают, а в случае с редкими моделями цена может удвоиться за несколько лет. Так что перед нами прекрасный объект для инвестиций, который многим может показаться более предпочтительным, чем, нампример, биткоин.

Инвестируйте в автомобили: 27-летнюю Lancia Delta продают за невероятные 300 тысяч долларов

Напомним, в Украине появился уникальный суперседан Alpina B10 Biturbo на базе "пятерки" BMW серии E34. Двигатель этого авто развивает 360 л.с., а максимальная скорость превышает 290 км/ч.

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