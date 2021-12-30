ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ждем в Украине: Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 10:05
Ждем в Украине: Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане Фото: Chevrolet Tracker (butterfieldmotorsltd.tc)
Автор: Константин Широкун

Компания "УзАвтоМоторс" весь 2021 год занималась модернизацией своего автосборочного предприятия. В результате завод в Асаке в следующем году начнет выпуск двух новинок от Chevrolet на модульной платформе GEM.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Авторевю.

Анонсировано, что этими новинками станут седан Onix и кроссовер Tracker второго поколения. В конце декабря первая пилотная партия паркетников уже сошла с конвейера. Промышленное производство машин должно быть развернуто к лету следующего года.

Ждем в Украине: Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане Onix и Tracker будут производиться полным циклом, с варкой и окраской кузовов. Анонсированная степень локализации должна превысить 50%. Инвестиции в запуск новинок оцениваются на уровне 428 миллионов долларов.

Еще 191 миллион долларов потрачен на модернизацию моторного производства – теперь предприятие UzAuto Motors Powertrain под Ташкентом сможет производить турбодвигатели. Заявлено, что суммарный годовой объем выпуска двух новых моделей превысит 80 тысяч штук.

Ждем в Украине: Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане Кроссовер Chevrolet Tracker официально показали два года назад в Китае. Ожидается, что на начальном этапе машина получит 1,0-литровый турбированный двигатель мощностью 125 л.с. в сочетании с шестиступенчатой АКП. Но анонсирована также и более мощная версия кроссовера.

Новый Chevrolet Tracker стоит ждать и в украинских автосалонах компании. Ранее представители бренда в Украине упоминали, что ждут появление на нашем рынке бюджетного кроссовера. Но больше подробностей станет известно после официального начала производства.

Ждем в Украине: Chevrolet запускает производство нового бюджетного кроссовера в Узбекистане Напомним, что ранее показан новый электрический седан TOGG. Иллюстрации новинки обнаружились в патентном бюро Евросоюза.

Ранее мы сообщали, что пикап Toyota установил мировой рекорд в Антарктиде. Toyota Tacoma преодолела по ледяному и снежному бездорожью 1113 километров

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения