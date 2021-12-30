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Турецкий народный: показан новый электрический седан TOGG

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Четверг 30 декабря 2021 08:30
Турецкий народный: показан новый электрический седан TOGG Фото: В Турции появится второй электрокар марки TOGG (autoweek.nl)
Автор: Константин Широкун

Турецкий автопроизводитель TOGG (с турецкого – Турецкая автомобильная инициативная группа) запатентовал вторую модель – электрический седан. Иллюстрации новинки обнаружились в патентном бюро Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto Week.

Ранее компания, созданная с подачи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, анонсировала свой первый электромобиль – полноразмерный кроссовер. По информации турецкой прессы, новинку компании покажут уже в январе на выставке перспективной электроники CES в Лас-Вегасе.

Турецкий народный: показан новый электрический седан TOGG

По предварительным данным, серийная версия электрического седана обзавелась оригинальной подсветкой фальшьрадиаторной решетки радиатора. По фото видно, что и на серийном варианте машины сохранятся миниатюрные камеры заднего вида вместо традиционных зеркал.

Турецкий народный: показан новый электрический седан TOGG И седан, и кроссовер TOGG официально покажут в 2022 году. Сообщается, что изначально в производство пойдет паркетник, который со старта получит две модификации. Базовым станет 200-сильный заднеприводный вариант, за доплату будет доступна двухмоторная силовая установка суммарной мощностью 400 л.с. Максимальный запас хода и кроссовера, и седана составит около 500 километров.

Турецкий народный: показан новый электрический седан TOGG Сборка турецких электромобилей начнется на заводе в Гемлике. Ранее было анонсировано, что в ближайшем будущем в модельной линейке TOGG также появится электрические хэтчбек, компактный кроссовер и MPV.

Напомним, что стало известно, сколько будет стоить в Европе новый Nissan X-Trail. Продажи японского кроссовера начнутся в первой половине следующего года.

Ранее мы сообщали, что пикап Toyota установил мировой рекорд в Антарктиде. Toyota Tacoma преодолела по ледяному и снежному бездорожью 1113 километров

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