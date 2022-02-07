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Украинцы массово отказываются платить штрафы с камер видеофиксации

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Понедельник 07 февраля 2022 13:31
Украинцы массово отказываются платить штрафы с камер видеофиксации Камера видеофиксации нарушений ПДД (Фото: poltava.to)
Автор: Константин Широкун

За 2021 год системы камер автофиксации зарегистрировали 2,6 млн. штрафов на общую сумму более одного миллиарда гривен. В сравнении с предыдущим годом, количество зафиксированных нарушений существенно увеличилось, также выросла доля неоплаченных штрафов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Telegram Опендатамедиа.

Впервые видеокамеры, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения ПДД, заработали в Киеве и области в июне 2020 года. За следующие полгода владельцам автомобилей было выписано 1,2 млн. штрафов. По итогам 2021 года покрытие системы расширилось. В настоящее время нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах 15 регионов Украины.

Несмотря на возросшее количество нарушений, украинцы не спешат за них платить. Количество неуплаченных штрафов за последний год существенно выросло, на целых 19% в сравнении с 2020 годом. Всего украинцы не оплатили 1 327 440 штрафов.

Ранее мы сообщали, что дилер Nissan подал в суд на Nissan из-за того, что на всех не хватает автомобилей Nissan. Таким образом, дилер намерен улучшить свое материальное положение.

Напомним, что в электромобилях Tesla обнаружили критическую неисправность ремней безопасности. Машины не сообщают о непристегнутых ремнях.

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