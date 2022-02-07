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В электромобилях Tesla обнаружили критическую неисправность ремней безопасности

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Понедельник 07 февраля 2022 08:34
В электромобилях Tesla обнаружили критическую неисправность ремней безопасности Ремень безопасности Tesla (Фото: static.nhtsa.gov)
Автор: Константин Широкун

Более 800 тысяч электрокаров Tesla попадают под отзывную кампанию из-за неисправности индикаторов незастегнутых ремней безопасности. Сообщается, что все машины с выявленным дефектом были проданы на американском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на NHTSA.

Неисправность обнаружена на всех моделях компании: Model S и Model X 2021-2022 годов выпуска, Model 3 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов. Оказывается, при включенном зажигании и наличии в салоне непристегнутого водителя, машина не подает никаких звуковых сигналов. При этом световой индикатор на панели приборов работает корректно.

В электромобилях Tesla обнаружили критическую неисправность ремней безопасностиВ Tesla объяснили, что звуковое предупреждение не звучит из-за ошибки программного обеспечения. К тому же, после достижения скорости в 22 км/ч активируется индикатор с другой мелодией, который звучит безотказно. По словам представителей компании, никто из владельцев электромобилей из-за этой неисправности не пострадал.

Напомним, что бюджетный кроссовер Duster празднует громкий юбилей. Модель разошлась по миру тиражом в 2 млн. экземпляров.

Ранее мы сообщали, подорожает ли бензин в Украине из-за запрета транзита через Беларусь. Изменения цен могут произойти уже в ближайшие недели.

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