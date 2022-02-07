Українці масово відмовляються платити штрафи з камер відеофіксації

За 2021 рік системи камер автофіксації зареєстрували 2,6 млн штрафів на загальну суму більше одного мільярда гривень. У порівнянні з попереднім роком, кількість зафіксованих порушень істотно збільшилася, також зросла частка неоплачених штрафів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Telegram Опендатамедиа.

Вперше відеокамери, які в автоматичному режимі фіксують порушення ПДР, запрацювали в Києві та області в червні 2020 року. За наступні пів року власникам автомобілів було виписано 1,2 млн штрафів. За підсумками 2021 року покриття системи розширилося. Зараз порушення фіксуються 246 пристроями у 24 містах 15 регіонів України.

Попри збільшену кількість порушень, українці не поспішають за них платити. Кількість несплачених штрафів за останній рік істотно зросла, на цілих 19% в порівнянні з 2020 роком. Всього українці не сплатили 1 327 440 штрафів.

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