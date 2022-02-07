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Українці масово відмовляються платити штрафи з камер відеофіксації

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Понеділок 07 лютого 2022 13:31
Українці масово відмовляються платити штрафи з камер відеофіксації Камера відеофіксації порушень ПДР (Фото: poltava.to)
Автор: Константин Широкун

За 2021 рік системи камер автофіксації зареєстрували 2,6 млн штрафів на загальну суму більше одного мільярда гривень. У порівнянні з попереднім роком, кількість зафіксованих порушень істотно збільшилася, також зросла частка неоплачених штрафів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Telegram Опендатамедиа.

Вперше відеокамери, які в автоматичному режимі фіксують порушення ПДР, запрацювали в Києві та області в червні 2020 року. За наступні пів року власникам автомобілів було виписано 1,2 млн штрафів. За підсумками 2021 року покриття системи розширилося. Зараз порушення фіксуються 246 пристроями у 24 містах 15 регіонів України.

Попри збільшену кількість порушень, українці не поспішають за них платити. Кількість несплачених штрафів за останній рік істотно зросла, на цілих 19% в порівнянні з 2020 роком. Всього українці не сплатили 1 327 440 штрафів.

Раніше ми повідомляли, що дилер Nissan подав до суду на Nissan через те, що на всіх не вистачає автомобілів Nissan. Таким чином, дилер має намір поліпшити своє матеріальне становище.

Нагадаємо, що в електромобілях Tesla виявили критичну несправність ременів безпеки. Машини не повідомляють про непристебнуті ремені.

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