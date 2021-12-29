Завтра может быть поздно: что происходит в Украине с ценами на подержанные авто из США и Европы

В последнее время в медиа и соцсетях все чаще появляется информация о существенном подорожании автомобильного "секонд-хенда". Сообщается, что в некоторых странах цены на подержанные авто взлетели на 30-60 процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Институт исследований авторынка

Что происходит на самом деле и есть ли основания для беспокойства? Украинские дилеры, занимающихся продажами подержанных легковушек, в основном привозят их из стран Европейского Союза и Северной Америки. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали, как изменились средние цены на популярные модели.

Импорт из стран ЕС

С января по ноябрь 2021 года чаще всего регистрировались такие модели, как Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Renault Megane. Volkswagen Passat, которого импортировали больше всего, в расчеты не брали, поскольку одноименная модель есть и для рынка США.

Средние цены на популярные автомобили из ЕС

Изменение цены с начала года в валютном выражении вполне ожидаемо: все приведенные модели естественно подешевели, ведь фактически их возраст стал на год больше. То же можно сказать и об изменении цены для всего массива легковых автомобилей 2008-го года выпуска.

Импорт из стран Северной Америки

Для этой группы в качестве примеров взяли Nissan Rogue, Volkswagen Jetta и Ford Fusion.

Средние цены на популярные автомобили из США и Канады

В итоге тенденция оказалась той же, что и для автомобилей из Евросоюза – какого-либо массового подорожания нет.

Таким образом, ни одна из популярных импортных моделей в Украине не подорожала. Не стал исключением вторичный рынок (внутренние перепродажи подержанных легковушек) — там тоже пока наблюдается довольно стабильная картина, как по объемам и моделям, так и по ценам.

На самом деле эпизодическое повышение цен за рубежом есть. Так, например, в США подорожали легковушек в возрасте 1-3 года, так как на фоне дефицита новых авто их можно выгодно продать.

В странах Западной Европы подобные всплески тоже наблюдаются и по тем же причинам – из-за последствий мирового кризиса автопромышленности и дефицита новых авто.

При этом, нужно понимать, что речь идет об автомобилях возрастом до 5 лет, которые в Украину импортируются в крайне малых количествах. Но это не значит, что тенденция удорожания подержанных авто не дойдет до нашей страны. Эксперты Института исследований авторынка прогнозируют возможный рост цен на легковушки с пробегом на 15-20% в первом полугодии 2022 года. Поэтому сейчас достаточно удачное время для покупки авто.

Напомним, что в Китае грядет передел автопрома. Иностранные компании смогут на 100% владеть автозаводами в стране.