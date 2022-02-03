Украина сильно помогла: бюджетный кроссовер Duster празднует громкий юбилей

Компания Renault продала более 2 миллионов экземпляров кроссовера Duster с момента появления модели в 2010 году. Автомобиль и в Украине пользуется большой популярностью.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Duster производится на заводе в Питешти в Румынии. Предприятие ежедневно выпускает около 1000 кроссоверов. Фактически каждые 63 секунды с конвейера сходит новый "Дастер". Бюджетные полноприводники продаются в 60 странах мира - где под маркой Dacia, а где, как в Украине, под маркой Renault.

Dacia Duster первого поколения был представлен в 2010 году, вторая генерация вышла в свет семью годами позже, в 2017-м. В Европе Duster продается с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 и 1,3 литра, а также турбодизелем объемом 1,5 литра. В Украине модель доступна с 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем, а также дизелем. В зависимости от пожеланий автомобилистов, кроссовер может быть передне-, или полноприводным.

За свою 12-летнюю историю популярный кроссовер участвовал в Rallye Aïcha des Gazelles в Марокко, поднимался на холм Пайкс-Пик, также покорял Andros Trophy. Украинские потребители за 12 лет приобрели более 35 тыс. кроссоверов Renault Duster, еще несколько тысяч машин с пробегом было импортировано из Европы под именем Dacia.

Напомним, что в январе продажи новых автомобилей в Украине обвалились в два раза. Начало года ознаменовалось сменой лидеров.

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