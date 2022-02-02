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Премьера близко: Lexus полностью показал дизайн своего первого настоящего электромобиля

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Среда 02 февраля 2022 15:05
Премьера близко: Lexus полностью показал дизайн своего первого настоящего электромобиля Электрический кроссовер Lexus RZ 450e (Фото: Lexus)
Автор: Александр Мороз

Компания Lexus опубликовала новые фотографии электрического кроссовера RZ. Новинка представляет собой премиальный аналог моделей Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Lexus.

Опубликованные изображения показывают, что Lexus будет намного привлекательнее, чем Toyota bZ4X. Начиная с передней части с глухой решеткой радиатора, по бокам которой расположены тонкие фары с характерными дневными ходовыми огнями в виде галочки. Отметим также вертикальные воздухозаборники, черные расширители колесных арок и боковые юбки того же цвета.

Премьера близко: Lexus полностью показал дизайн своего первого настоящего электромобиля

Примечательны также ветровое стекло с большим наклоном, "купейная" покатая линия крыши и затемненная задняя стойка, помогающая визуально расширить площадь остекления. Сзади под встроенным спойлером расположена светодиодная полоса во всю ширину кузова.

Премьера близко: Lexus полностью показал дизайн своего первого настоящего электромобиля

Технические характеристики пока держатся в секрете, но ранее компания подтвердила, что Lexus RZ 450e является первым "настоящим" электромобилем бренда, ведь маленький паркетник UX 300e был создан на базе бензиновой модели.

Премьера близко: Lexus полностью показал дизайн своего первого настоящего электромобиля

Предполагается, что технику премиальный кроссовер позаимствует у топ-исполнения Toyota bZ4X – двухмоторную силовую установку мощностью 218 л.с., систему полного привода и батарею емкостью 72,8 КВт*ч.

Президент Lexus International Кодзи Сато заявил, что рыночный дебют электрического кроссовера состоится весной этого года. А заодно поделился результатами работы компании за прошлый год.

Продажи автомобилей Lexus в 2021 году

  • Северная Америка – 332 000 машин (+12% к предыдущему году)
  • Китай – 227 000 машин (+1%)
  • Европа – 72 000 машин (+2%)
  • Япония – 51 000 машин (+4%)
  • Ближний Восток – 28 000 машин (+3%)
  • Юго-Восточная Азия – 30 000 машин (-5%)

Напомним, что компания Toyota совместно с производителем аксессуаров и запчастей для тюнинга Jaos создали особую версию рамного внедорожника Lexus LX600 - Offroad Jaos.

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