Україна сильно допомогла: бюджетній кросовер Duster святкує гучний ювілей

Компанія Renault продала понад 2 мільйонів екземплярів кросовера Duster з моменту появи моделі у 2010 році. Автомобіль і в Україні користується великою популярністю.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.
Duster виробляється на заводі в Пітешті в Румунії. Підприємство щодня випускає близько 1000 кросоверів. Фактично кожні 63 секунди з конвеєра сходить новий "Дастер". Бюджетні повнопривідники продаються в 60 країнах світу - де під маркою Dacia, а де, як в Україні, під маркою Renault.
За свою 12-річну історію популярний кросовер брав участь в Rallye Aïcha des Gazelles в Марокко, підіймався на пагорб Пайкс-Пік, також підкорював Andros Trophy. Українські споживачі за 12 років придбали понад 35 тис.кросоверів Renault Duster, ще кілька тисяч машин з пробігом було імпортовано з Європи під ім'ям Dacia.
Нагадаємо, що у січні продажі нових автомобілів в Україні обвалилися у два рази. Початок року ознаменувався зміною лідерів.
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